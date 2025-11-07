Within Temptation, Mastodon, Anthrax y Testament completan el cartel del Rock Imperium

El Rock Imperium Festival completó en la noche del jueves su cartel para 2026 con bandas internacionales como Within Temptation, Mastodon, Anthrax y Testament, entre otras. El evento, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena, se celebrará del 3 al 5 de julio en el recinto de la Cuesta del Batel y ésta promete ser su edición más grande hasta la fecha.

Porque si Within Temptation y Mastodon serán los cabezas de cartel del viernes, Iron Maiden lo será de la jornada del sábado, mientras que Sabaton apuntan a ser los grandes protagonistas del domingo. Y es que, junto con esta última tanda de nombres, también se ha desvelado el cartel por días.

Así, el día 3 contará también con The Gathering, Lacuna Coil y Crimson Glory; el 4 escoltarán a la ‘Dama de Hierro’ los legendarios Anthrax, así como H.e.a.t., Blue Pills y Wings of Steel, y el 5, además de Sabaton, actuarán Trivium, Testament y Queensrÿche, en la que será su única fecha en España en 2026.

Entradas

Entretanto, en www.rockimperiumfestival.es continúa la venta de abonos, cuyo precio asciende ya hasta los 235 euros más gastos de gestión. Eso sí, la organización ha confirmado que el próximo jueves, a las 12.00 horas, se pondrán a la venta entradas de día desde 95 euros.