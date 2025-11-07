Estos son los conciertos en las salas de la Región este fin de semana

McEnroe , sobre la vida libre

McEnroe / L.O.

McEnroe regresan el 14 de noviembre con La vida Libre, su 8º álbum. Anunciaron comienzo de gira en Bilbao, para finales de diciembre, con la publicación de Una Amapola, segundo adelanto, tras Can Fernando, de La Vida Libre. Los de Getxo estarán este viernes en Ciclogénesis de Ítaca.

«Una Amapola trata sobre la ansiedad, el miedo, la esperanza y la compañía. Se grabó en la campiña cántabra en el estudio de Brian Hunt, siete años después de La Distancia, el 6º álbum de McEnroe. Las canciones del nuevo álbum hablan de la nostalgia, el amor, la esperanza, la amabilidad, la luz y los recuerdos: sobre la vida libre, justa ambición. En 2018 publicaron la BSO de la película Los amores cobardes, que estuvo seleccionada para los Goya. Las de McEnroe siempre son canciones de amor: al padre, al amigo, al hijo, a la naturaleza, a quien amas.

Viernes 7 de noviembre. Itaca. 21.00 horas. 15 euros

María Rodés, una de las artistas más magnéticas

Cantautora y compositora nacida en Barcelona, Maria Rodés comenzó su trayectoria musical con el proyecto Oniric, con el que publicó Sin Técnica en 2009. Un año después debutó en solitario con Una forma de hablar (BCore), iniciando así una carrera marcada por el eclecticismo y la búsqueda. Formada en Arte Sonoro por la Universidad de Barcelona, ha desarrollado un estilo personal que se refleja en trabajos como Sueño Triangular (2012) o María canta copla (2014), donde revisita el género de la copla española.

Con una prolífica obra, ha publicado diversos trabajos en solitario y uno bajo el nombre artístico Oníric. Su actividad artística se extiende más allá de sus discos, abarcando la literatura con el libro Duermevela (2015), y colaborando como cantante en los discos y actuaciones en directo de otros proyectos (Nacho Vegas, Refree, Anímic, Jorge Drexler, Espaldamaceta, Coque Malla, José Domingo...).También ha participado como compositora en los homenajes Ojos de mil años a Miguel Hernández y Cançons de la veritat oculta a Pere Calders. En 2016, un trabajo de investigación sobre el astrónomo Lluís Rodés, antepasado suyo, le hizo ganar el Premio Puig-Porret, posibilitando la publicación de su álbum y el espectáculo escénico Eclíptica en 2018.

Recientemente Maria Rodés regresó con un nuevo proyecto en el que se une a La Bien Querida para dar vida a El Parque, una pieza de electropop intensa y delicada, espacio de reivindicación, espejo emocional cargado de matices. Te Amé fue el último adelanto de Lo Que Me Pasa, un disco que se adentra en la obsesión romántica, donde el amor se confunde con la fe, y la entrega roza la condena, uniendo lo sagrado y lo carnal junto a Soleá Morente y Nieves Lázaro: las tres voces se entrelazan, se responden y a veces cantan al unísono.

A lo largo de su carrera, María Rodés ha experimentado con numerosos géneros: pop, bachata, copla, folk… Sigue siendo una de las artistas más magnéticas del panorama actual. Abren Verde Columbares y su ‘folclore murciano del siglo XXI’.

Sábado 8 de noviembre. Cafetería Cooperativa Ítaca. 20,30h. 18€

Raule, su esencia y pasión

Raule / L.O.

Raule es un compositor y cantante independiente que fusiona flamenco, pop y funk. Tras llenar recintos por toda España (Cartuja Center, La Riviera...) y triunfar en festivales como Boombastic o Sonorama Ribera, volvió con un sonido más íntimo, orgánico y auténtico. Estuvo dos años girando con su segundo disco, Limbo (2022), y volvió con un tercer álbum, Zurdo (2024), caracterizado por la inconfundible atmósfera positiva, optimista y canalla que invita a la inmersión en sus emociones y ritmos contagiosos.

Con su Zurdo Tour, Raule tomaba el relevo del flamenco pop en la era digital. Aunque prefiere no etiquetar su música, ha llevado el género al siguiente nivel, contagiando a varias generaciones la frescura que le aporta.

Tras Ninfómano (2025), Raule continúa su evolución y refuerza la conexión con el público, manteniendo su esencia y pasión por la música con Dopamina, su nuevo single, que da nombre a la gira: una canción íntima y especial para él, homenaje a su gente favorita, la que lo quiere de verdad, lo acepta como es y lo impulsa a ser mejor persona. Producido junto a su inseparable socio Pakito Castro, el tema es una declaración de amor en su forma más pura, con un sonido orgánico y auténtico. Además es el primer single grabado en su propio estudio personal, acompañado de sus músicos y su familia, en un entorno cercano y creativo.

Con una producción más arriesgada, la mezcla y el master de “Dopamina” han sido diseñados para crear una sinergia única entre los oídos de un andaluz y un chileno. El resultado final ha sido posible gracias a la mezcla y masterización de Pablo San Martín en París, mientras que la grabación se realizó íntegramente en Andalucía. La gira Dopamina es uno de los proyectos más personales y esperados del jerezano.

Sábado 8 de noviembre Sala Mamba. 21.00 h. 22 €

Pat Bianchi, gigante del sonido Hammond

El virtuoso teclista neoyorquino Pat Bianchi, defensor del clásico sonido de trío de órgano jazz, nunca ha tenido reparos en admitir su profunda admiración por el organicista de Filadelfia Joey De Francesco, otro de los gigantes del sonido Hammond actualmente.

Bianchi, nominado al Grammy, también ganó la encuesta de estrellas en ascenso de 2016 de la revista Downbeat, la encuesta Hot House 2019 y fue nominado por la Asociación de Periodistas de Jazz 2024 como teclista del año. Su carrera incluye giras con Steely Dan, y actuaciones junto a íconos como Pat Martino y Lou Donaldson. Considerado un representante moderno del órgano Hammond B3, honra la tradición y trae el instrumento a nuestra era. Viene por primera vez a Jazzazza liderando su propio y aclamado trío, acompañado del italoamericano Joe Magnarelli -uno de los trompetistas de jazz más importantes del mundo, que ha tocado con Brother Jack McDuff, la Lionel Hampton Big Band, la Vanguard Jazz Orchestra...- y del baterista alemán Bernd Reiter, joven promesa que ya ha trabajado con Don Menza, Steve Grossman, Eric Alexander, Jim Rotondi, Grant Stewart, Andy McKee, Jeb Patton, Tony Lakatos... Un trío de excepción con un repertorio sorprendente, que rezuma energía y delicadeza.

Sábado 8 de noviembre. Jazzazza, Algezares. 22.00 h. 16/26 €

Locoloco Vintage celebra su 5º aniversario

Hace 5 años, Locoloco Vintage nació con la intención de ofrecer a sus clientes una experiencia única y auténtica. Y eso constituyó una buena noticia para esta ciudad. Dani Carreres, que estuvo al frente de Contraseña Discos, lidera este proyecto, iniciativa que emprendió con su pareja, Carolina, y su hijo. Desde entonces, ha crecido convirtiéndose en referente de la moda vintage y la cultura pop en Murcia. Seguramente hablamos de algo más que una tienda de ropa y discos; un catalizador cultural, con más de 100 conciertos organizados y decenas de exposiciones, presentaciones de discos y libros, sesiones dj..., en un entorno cargado de personalidad y estilo propio. Mucho más que una tienda, Loco Loco Vintage se siente como un punto de encuentro; se ha convertido en una parada obligatoria, ese lugar donde te cruzas con colegas y terminas hablando de música.

Para celebrar su 5º aniversario, en Locoloco han preparado un evento muy especial, donde se podrá ver y escuchar a Loganz, The Yellow Melodies, Guille Solano, Higinio, Marcelo Criminal y El Otro Paraíso, además de la participación de dos artistas sorpresa que se desvelarán durante la celebración. Con entrada libre y gratuita, invitan a todo el público murciano a disfrutar de una tarde repleta de música y buen ambiente en este ágora de la movida murciana. En un momento en el que las plataformas de streaming y el consumo digital parecen haber desbancado al formato físico, dan su do de pecho o, más bien, su riff más vibrante. Los fastos ya han comenzado.

Se suceden las coyunturas, las modas, los estilos y las tendencias pasajeras, pero Loco Loco Vintage permanece ahí, inalterable al paso del tiempo, tan reconocible como cuando abrió, siempre atenta a su papel como referente cultural alternativo en Murcia. Ahí te esperan el sábado a las 12:30h para festejar un año más de vida.

Sábado 8 de noviembre. Loco Loco Vintage. 12,30 h.

