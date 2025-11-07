Siloé encabeza el primer avance de la tercera edición del Fortaleza Sound en Lorca

Tras una exitosa primera edición y una segunda, el pasado verano, que confirmó la voluntad de continuidad del proyecto, el Fortaleza Sound regresará a Lorca los días 26 y 27 de junio de 2026, y lo hará con el objetivo de consolidarse, no como una de las citas indies más importantes de la Región –ya lo es–, sino como un festival a tener muy en cuenta dentro del panorama nacional. Y aunque todavía quedan muchos meses, la organización ha empezado a mostrar sus cartas.

Porque ayer, el Fortaleza Sound hizo un primer avance de su nuevo cartel: apenas cuatro bandas, pero que suponen toda una declaración de intenciones. Hablamos de Siloé, Nuevos Vicios, Anabel Lee y Victorias, cuatro grupos entre lo consolidado –caso de los vallisoletanos, una de las formaciones más escuchadas del momento– y lo emergentes, si hablamos de Nuevos Vicios e, incluso, de Victorias, una de las bandas a tener muy en cuenta de cara a las próximas temporadas.

Pero, por supuesto, el gran reclamo del festival –que ya tiene en su web los abonos a la venta– es Siloé. El grupo de Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos protagonizó dos sold outs consecutivos en la Sala Mamba! de Murcia hace apenas unas semanas, con lo que es evidente que cuenta con un nutrido núcleo de fans en la Región; algo que, por otro lado, tampoco debería sorprendernos demasiado. Porque los pucelanos se han convertido en mucho más que una banda, son «un movimiento que transforma cada concierto en una experiencia casi litúrgica», apuntan desde el Fortaleza Sound. «Su directo no es solo una actuación, sino un espacio de comunión real entre el grupo y su público, donde la música se vive con intensidad, entrega y emoción colectiva», añaden los organizadores del festival, que recuerdan que, para el próximo verano, ya habrán publicado el álbum sucesor de su aclamado Santa Trinidad (2023).

El otro gran nombre de este primer adelanto es Anabel Lee, un grupo de amigos de Tarrasa que en 2019 se juntaron para formar una banda con influencias que van desde el punk británico y el noise a la new wave. Hoy son toda una realidad dentro del panorama indie y destacan por una propuesta original –solo ellos suenan a lo que suenan– y por cuidar al máximo su imagen y su estética, para que todo encaje en armonía. Pero su punto fuerte, sin duda, es el directo: «una concentración brutal de energía», señalan sus valedores, que, en realidad, han dado forma a un avance muy festivalero. En cuanto a la banda que nos concierne, actualmente se encuentran presentando su último trabajo, Ganamos perdiendo (2023), con el que la banda se reconcilia con la vida a través de himnos rock, punk y pop que van directos al grano desde el inconformismo y la esperanza.

Por su parte, los sevillanos Victorias regresarán a la Región después de su paso estelar por La Disquera Murciana, donde presentaron su trabajo más reciente de la mano de su sello, Lunar Discos. Son, según el Fortaleza Sound, «una de las bandas más prometedoras de la nueva escena nacional», y se encuentran ahora mismo presentando Emocional (2025), un álbum que refuerza el impacto lírico que caracteriza al grupo. Con un directo emocionante, rítmico y apasionado en la línea del nuevo rock y un frontman que destaca por acercarse al perfil del crooner, con fuerza y clase a raudales, son una propuesta muy poco habitual en la escena nacional.

Por último, Nuevos Vicios son una banda valenciana de indie-rock que se caracteriza por un sonido enérgico y ruidoso que abraza letras crudas y generacionales sobre la realidad de los jóvenes de hoy en día. En 2026 aterrizarán en Lorca para presentar Futuro obsoleto, su primer trabajo, dentro de la que será su primera gira nacional.

Filosofía clara

El Huerto de la Rueda volverá a acoger el escenario principal del festival durante esta tercera edición, que volverá a contar con actividades y conciertos por toda la ciudad, enfocados en propuestas emergentes. De hecho, el Fortaleza Sound pretende convertirse en «un festival ecléctico, permeable, inclusivo y colaborativo, y uno de sus principales objetivos será el descubrimiento de nuevos talentos musicales y artísticos».

Sea como sea, este adelanto supone el pistoletazo de salida de una larga campaña durante la que se irán revelando el resto de nombres del cartel. Aunque, como se ha señalado, en fortalezasound.com ya se puede adquirir el abono general a un precio de 52 euros, así como el VIP a 88.