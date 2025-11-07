Un paseo por el amor al arte contemporáneo en el Párraga

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes muestra desde la tarde de hoy viernes, en el Centro Párraga, la exposición ‘Los años pintan’, un paseo por el amor al arte contemporáneo de la mano de la colección ‘Puerta De Diego’, que reúne 27 obras de destacados artistas internacionales y nacionales entre las que hay varios creadores murcianos de referencia.

Comisaria por T20 Proyectos, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, visitó hoy la exposición junto a los coleccionistas Pilar de Diego y Carlos Puerta, a quienes agradeció “su generosidad por compartir y mostrar por primera vez una destacada selección de su colección de forma pública y haber elegido el Centro Párraga, así como su labor de mecenas ayudando a muchos creadores nacionales y de la Región de Murcia a impulsar su carrera adquiriendo sus obras”.

La colección Puerta de Diego tiene como hilo argumental la propia biografía de sus coleccionistas y los flechazos que han sentido ante obras de su tiempo que han terminado adquiriendo. De hecho, Pilar de Diego y Carlos Puerta descartan el interés especulativo o de inversión a la hora de comprar una obra, para circunscribir cada adquisición “a la vibración que han sentido o la ayuda a un artista determinado”.

‘Los años pintan’ cuenta con obras de 26 artistas distribuidas en los espacios 2 y 3 del Centro Párraga y supone un recorrido por las últimas décadas del arte contemporáneo. Así, hay obras de Antonio Ballester, Carmen Calvo, Gil Heitor Cortesão, Secundino Hernández, Abraham Lacalle, Jason Martin, Juan Navarro Baldeweg, Julien Opie, Adam Pendleton, Juliao Sarmento, Julian Schnabel, José María Sicilia, Antoni Tápies, Juan Usle o Ytarralde. Asimismo, cuenta con obras de cuatro artistas de la Región de Murcia: FOD, Miguel Fructuoso, Nico Munuera y Sonia Navarro.