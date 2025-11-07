Exposición
Un paseo por el amor al arte contemporáneo en el Párraga
‘Los años pintan’ muestra públicamente por primera vez una selección de la colección ‘Puerta de Diego’
La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes muestra desde la tarde de hoy viernes, en el Centro Párraga, la exposición ‘Los años pintan’, un paseo por el amor al arte contemporáneo de la mano de la colección ‘Puerta De Diego’, que reúne 27 obras de destacados artistas internacionales y nacionales entre las que hay varios creadores murcianos de referencia.
Comisaria por T20 Proyectos, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, visitó hoy la exposición junto a los coleccionistas Pilar de Diego y Carlos Puerta, a quienes agradeció “su generosidad por compartir y mostrar por primera vez una destacada selección de su colección de forma pública y haber elegido el Centro Párraga, así como su labor de mecenas ayudando a muchos creadores nacionales y de la Región de Murcia a impulsar su carrera adquiriendo sus obras”.
La colección Puerta de Diego tiene como hilo argumental la propia biografía de sus coleccionistas y los flechazos que han sentido ante obras de su tiempo que han terminado adquiriendo. De hecho, Pilar de Diego y Carlos Puerta descartan el interés especulativo o de inversión a la hora de comprar una obra, para circunscribir cada adquisición “a la vibración que han sentido o la ayuda a un artista determinado”.
‘Los años pintan’ cuenta con obras de 26 artistas distribuidas en los espacios 2 y 3 del Centro Párraga y supone un recorrido por las últimas décadas del arte contemporáneo. Así, hay obras de Antonio Ballester, Carmen Calvo, Gil Heitor Cortesão, Secundino Hernández, Abraham Lacalle, Jason Martin, Juan Navarro Baldeweg, Julien Opie, Adam Pendleton, Juliao Sarmento, Julian Schnabel, José María Sicilia, Antoni Tápies, Juan Usle o Ytarralde. Asimismo, cuenta con obras de cuatro artistas de la Región de Murcia: FOD, Miguel Fructuoso, Nico Munuera y Sonia Navarro.
La exposición ‘Los años pintan’ de la Colección Puerta de Diego, comisariada por T20 Proyectos, se inaugura esta tarde a las 19:00 horas y podrá visitarse hasta el 7 de enero en los espacios 2 y 3 del Centro Párraga, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 21:00 horas. Para más información se puede consultar la sección de ‘Programación’ de la página web del Centro Párraga.
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Casi 80.000 funcionarios de la Región aumentarían su sueldo con el nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- Murcia como set de grabación: estas son las películas que se han grabado en la ciudad antes de 'F.A.S.T.'
- Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo