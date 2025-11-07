Paquito D'Rivera regresa al Cartagena Jazz Festival

Con el siempre risueño, infatigable y veterano saxofonista y clarinetista Paquito D’Rivera (1948, Marianao, La Habana) continúan las actuaciones del Cartagena Jazz en El Batel. Cubano residente en Estados Unidos, es toda una institución del jazz latino, que, como demuestra su último disco, La Fleur de Cayenne, riega con arreglos de música tradicional española y latinoamericana.

D’Rivera es célebre por su talento en el latin jazz y sus logros como compositor de música clásica. Fue miembro fundador de la Orquesta Cubana de Música Moderna y, además de miembro fundador, co-director del reconocidísimo e innovador ensamble de jazz fusión Irakere. Es uno de los referentes más importantes de Latin jazz, el único artista que ha ganado Grammys -en plural: tiene la friolera de catorce- en dos categorías diferentes: 'Jazz' y 'Clásica'. Un buen ejemplo de esa doble vertiente es su álbum Jazz meets the classics (2014), donde muestra su amor por la música de compositores como Mozart, Beethoven, Chopin o Ernesto Lecuona; eso sí, siempre filtrando su interés por la ‘música del diablo’ y los ritmos latinos. El resultado es un repertorio ecléctico y para todos los públicos, que es el que trae a Cartagena Jazz

Músico de dilatada y prestigiosa trayectoria internacional, D’Rivera hace de su presencia sobre el escenario todo un acontecimiento. Heredó la vocación musical de su padre, director de orquesta y también saxofonista. Cuenta que, desde que tiene memoria, lleva un saxofón entre las manos, por lo que no es extraño que con solo 10 años debutara en el Teatro Nacional de la Habana. Eso le convirtió pronto en un músico reconocido en Cuba, lo que le posibilitó debutar con la Orquesta Sinfónica Nacional cuando cumplió los 18 años (1967), así como emprender nuevas y ambiciosas empresas, como la Orquesta Cubana de Música Moderna. o Irakere, con quienes ganó un Grammy en 1979.

Viernes 7 de noviembre. El Batel. 20.30 horas. 25/30/35 €

Sin embargo, en 1980, harto de su situación en Cuba, aprovechó un viaje al extranjero con Irakere y una escala en Madrid para pedir asilo en la embajada estadounidense, dejando en la isla a su esposa y su hijo. En nuestro país vivió seis meses antes de marcharse a Norteamérica, donde vive desde entonces, y donde encontró rápidamente un hueco en el rico panorama del jazz y la música latina de Nueva York, siendo Dizzy Gillespie uno de sus grandes valedores y colaborador habitual durante años en distintos proyectos. Lo logró especialmente tras sus dos primeros álbumes, Paquito Blowin (1981) y Mariel (1982). En 1988 fundó junto al propio Gillespie la United Nation Orchestra, con la que ha actuado en las salas más importantes de todo el mundo.

Paquito D'Rivera también ha escrito varios libros, entre ellos Mi vida saxual (My sax life), Retratos y paisajes y Letters to Yeyito: Lessons from a life in music. Posee una extensa discografía que refleja entusiasmo por el jazz, el bebop y la música latina, y revela intereses musicales eclécticos. Llega al festival cartagenero con su reciente La Fleur de Cayenne, grabado junto a la Madrid–NY Connection Band, compuesta en gran medida por los músicos que le acompañarán en directo. El álbum sigue fiel a los postulados musicales de su autor, ya que combina temas propios y versiones –Miriam de Bebo Valdés, Cinema Paradiso de Ennio Morricone...– a ritmo de jazz contaminado de sonidos folclóricos latinoamericanos, del son cubano al jarapo venezolano.