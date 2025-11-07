Mikel Erentxun celebra a Duncan Dhu en el Auditorio Regional

En 2025 se han cumplido 40 años del debut discográfico de Duncan Dhu. Para celebrarlo por todo lo alto, Mikel Erentxun sale a la carretera en un tour de lo más especial acompañado por su banda, formada por Igor Telletxea (batería), Ruben Caballero (guitarra), Mikel Azpiroz (piano) y Fernando Neira (bajo). «Un paréntesis en mi carrera, aparcando mi discografía en solitario durante este 2025, para centrarme exclusivamente en la de Duncan Dhu. ¡Nos vemos en los escenarios!» , escribió Erentxun en sus redes.

Viernes 7 de noviembre. Auditorio Víctor Villegas. 21.00 horas. Desde 28 euros

Cuatro décadas han pasado desde que Duncan Dhu irrumpieron con su disco Por tierras escocesas (1985). Con su pop acústico y sonido rockabilly, los donostiarras calaron con sus canciones sencillas, melancólicas, de letras introspectivas. Tanto, que no tardaron mucho en publicar Canciones (1986), el álbum que les encumbró en el pop nacional, y que incluía éxitos como Cien gaviotas. Aunque ya no vuelvan a volar juntos, sus letras siguen resonando en la nostalgia de los fans; una creatividad que les ha dado 13 discos de platino y seis de oro. Luego vendrían los discos más maduros, las pausas y, finalmente, la separación oficial de Mikel Erentxun y Diego Vasallo.

Con motivo del aniversario se publicó en junio de un disco recopilatorio titulado 40, que contiene todos los clásicos del grupo: En algún lugar, Cien gaviotas, A tientas, Jardín de rosas, Esos ojos negros, Una calle de París, A tu lado, Palabras sin nombre... Mikel Erentxun revisará esos grandes temas en la gira DD40.