Estreno internacional
Jamiroquai pone al Palau Sant Jordi en trance con un empacho de ‘groove’
El grupo encabezado por Jay Kay arrancó en Barcelona su gira ‘The heels of steel’, fecha única en España, con un narcótico festín funky ante 17.000 asistentes
Jordi Bianciotto
Los 90 fueron los años de despegue de la música electrónica bailable y no nos acordamos mucho de una corriente de la época, el acid jazz, que apostaba por lo orgánico. ¿Qué fue de Brand New Heavies, Incognito, Galliano…? Algunos siguen coleando, pero Jamiroquai llena (o casi) ‘arenas’ como el Palau Sant Jordi (17.000 asistentes, según Live Nation), plaza en la que se estrenó este jueves. Aunque la pista acid jazz formaba parte de su combinado sonoro, sobre todo al principio, lo suyo tendía a un funk-pop quizá ultrasensorial y espacial, pero sin margen para virtuosismos. Y tenía ‘hits’.
Así ha llegado hasta hoy el británico Jay Kay, atrayendo a mucho más público que en sus días creativamente álgidos (cuando pasó por salas como Chic Studio o el Pavelló de la Vall d’Hebron) y beneficiándose de la conexión espiritual con ídolos modernos como Bruno Mars y Dua Lipa. En el estreno internacional de su gira ‘The heels of steel’, la primera en seis años, concierto único en España, desplegó una música muy de una época, aunque tal vez sea ya atemporal, ejecutada con lujos: banda amplia, tres coristas, doble percusión. Escenografía con columnas y pirámides, como medio mística, y acabado sonoro preciosista, con guitarras a lo Chic en ‘Little L’ y fibras sedosas en ‘Space cowboy’. Y esa tendencia a estirar las canciones con introducciones envolventes, como en ‘Alright’, creando un efecto de trance.
El trayecto no fue lineal y nos condujo a una buena sacudida en ‘Feels just like it should’, a la balada al piano en ‘World that he wants’ y a un aventurado pasaje jazz-soul cósmico en ‘Telullah’. Jay Kay lució algunos de sus sombreros y gorros extravagantes y, más importante, cantó con pulcritud y estilo. Habló poco, si bien anunció que habrá un nuevo álbum “a principios del próximo año” (el primero desde ‘Automaton’, 2017), del que ofreció dos canciones en primicia: ‘Shadow in the night’, de estribillo muy insistente, propenso al paroxismo, y la elegante ‘Queen machine’.
Los conciertos de Jamiroquai siempre tuvieron un punto de hipérbole hedonista, de impulso narcotizador, a costa de recrearse en el ‘groove’ y alargar las canciones, las líneas de bajo, los fraseos corales. Así fue una vez más, celebrando una música de baile voluptuosa que, a lo largo de más de dos horas, y citando las deseadas ‘Cosmic girl’ y ‘Virtual insanity’, suministró todo el alimento para asegurar el más feliz de los empachos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud
- El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
- Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- Despliegue policial en el SUAP de El Parchís en Cartagena tras la muerte de un hombre