La Fundación Mediterráneo recibe a Jesús Corbacho, Lámpara Minera 2024, en su Festival Flamenco de Murcia

El IX Festival Flamenco Mediterráneo, organizado por la Fundación Mediterráneo, continúa en Murcia su recorrido por las voces más auténticas del arte jondo. Tras una inauguración que reunió a Carmen Linares y Luis García Montero, el festival pone ahora el foco en una de las figuras más relevantes del nuevo flamenco: el cantaor onubense Jesús Corbacho, ganador de la Lámpara Minera 2024 en el Festival Internacional del Cante de las Minas.

Su recital, titulado ‘Cante de Oriente a Occidente’, tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Aula de Cultura de Murcia (C/ Escultor Salzillo, 7), acompañado por Juan Campallo a la guitarra y Los Mellis al compás.

Este espectáculo propone un viaje inesperado por los márgenes del flamenco, por aquellos cantes que han quedado fuera de los repertorios habituales

Este espectáculo propone un viaje inesperado por los márgenes del flamenco, por aquellos cantes que, pese a formar parte del corpus más genuino del género, han quedado fuera de los repertorios habituales. Jesús Corbacho explora la ‘periferia’ del cante, rescatando estilos olvidados y versos antiguos.

En esta propuesta íntima y valiente, el artista no busca la postal del flamenco, sino su pulso más secreto. Cada interpretación se convierte en un acto de amor y de memoria, donde el público participa como testigo de una travesía emocional. En palabras del dramaturgo David Montero, «este recital es la noticia de su viaje: un encuentro con el flamenco menos evidente, más hondo, más libre».

Jesús Corbacho Vázquez (Huelva, 1986) es una de las voces más sólidas y respetadas del panorama flamenco actual, consolidado como un intérprete de profunda raíz onubense y versatilidad técnica. Su trayectoria alcanzó su punto álgido al ganar la Lámpara Minera en el LXIII Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión (2024), el premio más prestigioso del arte jondo, donde conquistó al jurado con su maestría en cantes como la minera y la guajira. Este triunfo se suma a otros importantes galardones obtenidos en el mismo festival, como el Premio por Malagueñas en 2008.

Jesús Corbacho Vázquez (Huelva, 1986) es una de las voces más sólidas y respetadas del panorama flamenco actual. / L. O.

Ha grabado su primer trabajo discográfico en solitario, ‘Debajo del romero’, y es un consumado especialista en los cantes de su tierra, especialmente los fandangos de Huelva. Es uno de los cantaores más buscados por las principales figuras de la danza flamenca, como pone de manifiesto haber acompañado a maestros como Manuel Liñán, Rocío Molina, Eva Yerbabuena, Merche Esmeralda o, entre otras, Mercedes de Córdoba.

Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, ha señalado que «el Festival Flamenco Mediterráneo reafirma su compromiso con la excelencia y la diversidad del flamenco actual, ofreciendo al público experiencias únicas en torno a las voces que están marcando el presente y el futuro de este arte universal».

Resto de programación

Tras el recital de Jesús Corbacho, la programación del Festival Flamenco Mediterráneo continuará con el espectáculo ‘Cuando el cante se baila’, protagonizado por José Antonio Chacón y Cristóbal Muñoz, previsto inicialmente para el sábado 15 de noviembre, pero que se celebrará finalmente el domingo 16 de noviembre, debido a la Procesión Magna que tendrá lugar ese fin de semana en el centro de Murcia. La función explorará la relación entre el cante y el baile, a través de palos fundamentales como las alegrías, los tangos o las bulerías.

La Macanita participará en el cierre del festival el 29 de noviembre. / L. O.

El festival cerrará su programación el sábado 29 de noviembre con el espectáculo ‘Barrio de Santiago’, que reunirá sobre el escenario a dos leyendas del cante jerezano: Tía Juana la del Pipa y La Macanita, acompañadas por el guitarrista Manuel Valencia. Una noche que promete el sabor más genuino y festivo del flamenco de Jerez, con toda su energía y su verdad.

Más información sobre el IX Festival Flamenco Mediterráneo

Página web del festival: https://fundacionmediterraneo.es/ciclos-y-festivales/ix-festival-flamenco-mediterraneo/