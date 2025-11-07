Música
Funambulista cerrará en Murcia la primera etapa de su gira ‘180º’ antes de su aventura eurovisiva
El cantante murciano Diego Cantero, que será uno de los concursantes del Benidorm Fest, pondrá fin a la primera fase de su tour en el Parque Fofó con un repaso a sus grandes éxitos
E.P.
El grupo Funambulista, liderado por el cantante murciano Diego Cantero, cerrará la primera fase de su gira '180º' este próximo viernes 14 de noviembre en el Parqué Fofo de Murcia. El artista de Molina de Segura pondrá así un punto y seguido en su gira, que retomará más adelante, con la cita que tuvo que aplazar por la dana Alice.
El concierto hará un repaso por sus últimos temas, como 'Amor, amor, amor', 'Vete por donde viniste' o 'Que nadie me llore', o por los temas más conocidos como 'Quiero que vuelvas' o 'Me gusta la vida'.
Funambulista es uno de los concursantes de Benidorm Fest 2026, donde se elegirá al representante de RTVE en Eurovisión. En pocas semanas se desvelará el tema con el que participará.
Las últimas entradas están todavía a la venta a través de Vivaticket.
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Casi 80.000 funcionarios de la Región aumentarían su sueldo con el nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Murcia como set de grabación: estas son las películas que se han grabado en la ciudad antes de 'F.A.S.T.'