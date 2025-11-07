Funambulista cerrará en Murcia la primera etapa de su gira ‘180º’ antes de su aventura eurovisiva

El grupo Funambulista, liderado por el cantante murciano Diego Cantero, cerrará la primera fase de su gira '180º' este próximo viernes 14 de noviembre en el Parqué Fofo de Murcia. El artista de Molina de Segura pondrá así un punto y seguido en su gira, que retomará más adelante, con la cita que tuvo que aplazar por la dana Alice.

El concierto hará un repaso por sus últimos temas, como 'Amor, amor, amor', 'Vete por donde viniste' o 'Que nadie me llore', o por los temas más conocidos como 'Quiero que vuelvas' o 'Me gusta la vida'.

Funambulista es uno de los concursantes de Benidorm Fest 2026, donde se elegirá al representante de RTVE en Eurovisión. En pocas semanas se desvelará el tema con el que participará.

Las últimas entradas están todavía a la venta a través de Vivaticket.