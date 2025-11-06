Ife Ogunjobi regresa hoy a la ciudad portuaria con su último EP en solitario

Tras presentarse en la ciudad portuaria el pasado verano junto a su banda –Ezra Collective actuaron durante la pasada edición de La Mar de Músicas–, el trompetista inglés de origen nigeriano Ife Ogunjobi regresa hoy de la mano del Cartagena Jazz Festival. Aunque, esta vez, lo hará con su proyecto en solitario y las canciones de su próximo EP, Tell them, I’m here, debajo del brazo.

De hecho, su actuación en el Luzzy puede ser una buena oportunidad para, por supuesto, presentar sus últimos sencillos –caso de Zimbabwe y Cali, junto a Samm Henshaw– e, incluso, desvelar alguno de los temas que todavía no han visto la luz de este trabajo. Y es que a Cartagena llega apenas una semana antes del lanzamiento, previsto para el próximo viernes 14 de noviembre.

Sea como sea, el obvio que el artista es del agrado de Eugenio González, director tanto de La Mar como del Cartagena Jazz Festival. «Es una de las figuras emergentes más importantes del jazz británico actual», explica el también director general de Cultura del Ayuntamiento, organizador de ambos eventos. De hecho, ayer se acordaba precisamente de aquella reciente actuación: «Ya compartimos grandes momentos con él este verano, en La Mar de Músicas, con el concierto de Ezra Collective, una gran banda que actualmente llena estadios en Reino Unido y que consiguió el prestigioso Mercury Prize en 2023».

Así pues, Ogunjobi podrá a bailar de nuevo a los cartageneros a partir de las 20.30 horas en el salón de actos del citado centro cultural, que cobrará 10 euros por entrada (se puede adquirir también en www.jazz.cartagena.es). Y lo hará con una fusión de los sonidos con los que creció, desde la música que le enseñaron sus padres, como el afrobeat, a la que aprendió al sureste de Londres, donde se desarrolló, caso del hip-hop. Además, cuenta con referentes como Fela Kuti, Erykah Badu y Roy Hargrove, pero el suyo es un sonido auténtico.

Fin de fiesta en Mr. Witt

Pero la programación del Cartagena Jazz Festival para este jueves no acaba ahí. La jornada se completará con una jam session en Mr. Witt Café, otra de las sedes del festival. AHR Trío, la agrupación formada por Raúl Pérez al piano, Antonio Peñalver al contrabajo y Hermes Alcaraz a la batería hará vibrar al público a partir de las 21.30 horas, con entrada a 5 euros que se puede adquirir en el propio local o reservar en el 619 123 627.

El festival continuará con su programación este fin de semana, cuando hay previstos conciertos de Paquito d’Rivera, Gustavo Santaolalla y Tigran Hamasyan en el Auditorio El Batel. También actuará allí el domingo el murciano Al Dual, pero en sesión matinal, y el sábado, el concierto gratuito de la Plaza del Icue correrá a cargo de la banda Cash in the Hat, formada por la vocalista Esperanza Lamet, el guitarrista y armonicista Kike Marqués, el pianista Tony Roy, el bajista Adolfo Vázquez y el baterista Juan Ignacio Sánchez.

La semana próxima será la última de esta edición y contará con nombres de la talla de Dorantes y Moisés P. Sánchez juntos, Stacey Kent y Cecile Mclorin Salvant. Más información y entradas en la web www.jazz.cartagena.es.