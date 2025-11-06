La Fundación Pedro Cano celebra su quince cumpleaños

Como cada año desde hace quince, la Fundación Pedro Cano de Blanca quiere celebrar su aniversario de manera especial. Para ello, han organizado un programa de actividades gratuitas que tendrá lugar a partir del sábado, día 8, y hasta el 16 de noviembre, que será cuando el afamado pintor reciba a los ‘amigos del museo’ y realice para ellos una acuarela de granadas al natural; pieza que, como es tradición, será sorteada entre los asistentes al acto.

Por supuesto, el propio Pedro Cano encabezó este miércoles la expedición blanqueña que fue recibida en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia para la presentación de este programa. También asistió al acto el alcalde de la localidad del Valle de Ricote, Ángel Pablo Cano; la directora del museo, María del Carmen Sánchez-Rojas, y Carlos Egea, presidente de la entidad anfitriona. También respaldaron al artista representantes políticos como Manuel Cebrián, director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

Pero conviene dejar claro que este aniversario no se centra en la figura de Cano -como tampoco lo hace exclusivamente su museo-; tampoco en las artes plásticas. De hecho, es habitual que la fundación aproveche esta cita para mostrar su interés por otras disciplinas, como demuestra el recital íntimo de guitarra que ofrecerá en Blanca el sábado 15 la murciana Carmen María Ros. Académica de la Real Academia de Santa María de la Arrixaca, actuará ese día en el museo a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

En lo que respeta a la plástica, la actividad central de esta programación es la exposición internacional El rey de la huerta, que se inaugurará, efectivamente, este sábado. Se trata de una muestra colectiva con obra de más de un centenar de artistas que rinden tributo al limón, símbolo de Blanca y del Valle de Ricote. «El proyecto cuenta con el apoyo de Ailimpo (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo), cuyo compromiso con la sostenibilidad, la cultura y la difusión del valor del limón español ha hecho posible esta iniciativa», señalan desde la Fundación.

Por último, la próxima semana tendrá lugar la decimocuarta edición del concurso de dibujo para personas con discapacidad que realiza anualmente la Fundación Pedro Cano. La fecha elegida es el 14 de noviembre, desde las 11.00 horas, y se trata de una de las propuestas más queridas por parte de la organización, donde se refieren a ella como una «tradición» que «promueve la inclusión y la creatividad».