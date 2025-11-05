El Salón del Manga de Murcia regresa "más grande que nunca"

En poco más de dos semanas tendrá lugar la decimoséptima edición del Salón del Manga de Murcia, que regresa al Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas –y sus alrededores– para superar expectativas. Porque, un año más, el evento orquestado por el dibujante mazarronero Juan Álvarez quiere crecer, quiere ser «más grande que nunca», como bien quedó patente este martes durante su presentación oficial, en el edificio Moneo, con la presencia de los concejales Jesús Pacheco y Diego Avilés.

Para ello, la asociación responsable de esta cita ha preparado un intensísimo programa de actividades para los días 21, 22 y 23 de noviembre que incluye concursos de cosplay y desfiles, torneos de videojuegos y retro gaming, un ‘artist alley’ con ilustradores y creadores independientes, música J-pop y K-pop en vivo, gastronomía y cultura tradicional japonesa... Pero, sobre todo, el ‘Murcia se ReManga’ –como también se conoce a este salón– brilla en el apartado de invitados.

Invitador de honor

La gran figura de esta edición es, sin duda, Hidenori Matsubara, el genio detrás de Neon Genesis Evengelion. Director y diseñador de animación, también es responsable directo de las películas de la franquicia y de otros animes históricos como Royal Space Force: The wings of Honnêamise y Nadia: The secret of blue water. Y también naciente nos visitará Yoshihiro Watanabe, de Studio Orange, productor de Beastar y Trigun Stampede.

Además, en este salón volverán a ser protagonistas los dobladores. Por ejemplo, ya ha confirmado su asistencia Jon Samaniego, la voz oficial en español de Monkey D. Luffy, el rey de los piratas, en el live action de One Piece. Aunque eso no es todo: también es quien está detrás de las líneas en castellano de Goh (Pokémon), Ekko (Arcane), Coriolanus Snow (Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes), Duke Sheldby (Preaky Blinders), etc. El vasco estará, además, los tres días que dura el festival, mientras que el domingo se unirá a la cita David Jenner, uno de los implicados en el proyecto ‘Metal Gear España’, iniciativa que pretende restaurar el doblaje al castellano de más de cien escenas de la popular franquicia de videojuegos.

Jenner presentará esta propuesta junto a otros dos compañeros –Quique Hernández, que ha trabajado en Jojo’s Bizarre Adventure, Las Supernenas y Bola de Drac, y Alfonso Avilés, al que hemos escuchado en Star Wars, Gladiator, Terminator 2, Attack on titan y haciendo, por supuesto, de Solid Snake–, pero también ofrecerá un encuentro con fans y meet & greet en el que los fans podrán preguntarle por otros trabajos. Y es que Jenner, aunque ya veterano, es una de las voces jóvenes más prolíficas del país, y ha doblado a Samsagaz Gamyi en la trilogía de El señor de los anillos, a Casper en la icónica película de los noventa, al Soldado de Invierno en el Universo Cinematográfico de Marvel, a TJ en La banda del patio, a Touta Matsuda en Death Note y a Ken Kaneki en Tokyo Goul, por citar tan solo algunos.

Si hablamos de música, destaca la presenta de Miree, cantante catalana reconocida por dar vida en catalán y en español a las canciones de Uta, la gran diva de One Piece Film: Red, serie a la que el salón pretende homenajear durante esta edición. Pero también estarán en el ‘Murcia se ReManga’ dos miembros del grupo filipino Ver5us: Gabriel Luis, su líder, y su vocalista principal, Joerell, que visitará España por primera vez. Ambos ofrecerán un concierto que pretende ser inolvidable y, el primero, además, workshops de baile.

Por último, hay que destacar a Ruki, la primera idol española en debutar en Japón, que presentará un espectáculo en el que los aficionados podrán disfrutar de los grandes éxitos del anime –así como del estreno de su nueva canción original–, y Viviette, que con tan solo 20 años se ha hecho un hueco en el circuito de salones nacionales con su repertorio de covers del K-Pop.

Completan la lista de invitados de honor la mangaka española Enkaru y las cosplayes Mery Katrina y Anna Aerien, además del carismático dúo formado por Gotrek y Gusy. Y, como creadores de contenido, destacan @QuintoEmperador, @Fisicomic y otra pareja –esta, obsesionada con One Piece–, la formada por DJoseppe10 (@onepiece.espana) y @comic_pau.

En cifras

En total serán más de 350 actividades distribuidas en tres escenarios, con talleres, charlas, exposiciones y hasta un área matsuri, un espacio para la celebración de la cultura nipona. Pero desde la organización insisten: «No importa si eres un veterano otaku o si estás empezando a explorar este mundo, aquí hay un lugar para ti».

De hecho, el Salón del Manga de Murcia espera reunir este año a más de 30.000 asistentes en torno a los cómics, las series y el cine (llegado desde el país del sol naciente o no). En ello insistió Avilés, responsable del área de Cultura e Identidad del Consistorio local: «Se trata de una experiencia cultural, educativa y artística abierta a todos los públicos. Y es un ejemplo de cómo la cultura popular puede convertirse en una herramienta de dinamización cultural, turística y económica para la ciudad», añadió el edil, que aseguró que este evento «no solo atrae a miles de visitantes, sino que también sitúa a Murcia en el mapa nacional e internacional como referente en la promoción de la cultura japonesa y el ocio creativo».

Es más, desde el Ayuntamiento aseguran que este es uno de los salones más destacados del panorama nacional y referente en Europa tanto por asistentes como por programación. Así que no hay excusas: el fin de semana del 21 al 13 en La Fica. Las entradas ya están a la venta en la web murciaseremanga.es, tanto por días sueltos -de 10 a 14 euros, según la jornada y si se compra anticipada o en taquilla- como el abono para todo el festival, que ahora mismo tiene un coste de 27 euros.