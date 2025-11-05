Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartagena Jazz Festival

Brasil, flamenco y jazz con Choby Scheufler y Leyre Perrino

El dúo formado por el bajista y la cantante se presenta esta noche en Mr. Witt como ‘Bajo mi voz’ y con una original propuesta musical

Leyre Perrino y el bajisto brasileño Choby Scheufler.

L. O.

La fusión explosiva entre el bajista brasileño Choby Scheufler y la cantante española Leyre Perrino ha dado vida a una expresión musical única que hoy llega al Cartagena Jazz Festival. El dúo, que se presenta como ‘Bajo mi voz’ y que esta noche se subirá a la tarima de Mr. Witt Café (21.30 horas), combina la riqueza de la música brasileña con la pasión del flamenco y el jazz, reinventando así canciones icónicas de sus respectivos países con una sonoridad fresca y cautivadora.

Choby Scheufler ha trabajado con músicos de renombre internacional como Jesús Molina Acosta, ganador de seis premios Grammy; Lulo Pérez, productor de Alejandro Sanz, y otros como Tomasito, Niño Josele, Antonio Serrano y el mismísmo Victor Wooten, entre otros. A través de estas colaboraciones, ha desarrollado un estilo distintivo e innovador en la ejecución del bajo.

Perrino, por su parte, es una artista multidisciplinaria y apasionada de diversos géneros musicales. Graduada en Interpretación en la Escuela Nancy Tuñon y Jordi Oliver de Barcelona, se ha destacado como una formidable cantante.

TEMAS

