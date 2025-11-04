Los Corral recibe una mención de honor en la Seminci por ‘Lionel’

Lionel, el primer largo del murciano Carlos Saiz, se quedó el pasado fin de semana a las puertas de la Espiga de Oro de la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. La particularísima cinta del joven realizador optaba al galardón –uno de los de mayor peso dentro del panorama español de festivales–, pero el filipino Lav Díaz y el estadounidense Kelly Reichart fueron los que se llevaron el gato al agua, respectivamente, por Magallanes y The Mastermind.

Sin embargo, Saiz –que vivía hace unos días en el marco de este certamen el estreno absoluto de su película– no se fue de vacío de tierras pucelanas. O, más que él, quien gozó del reconocimiento del jurado fue el propio Lionel. Bueno, y su padre, Lionel Corral senior, y su hermana, Alicia. Ninguno de ellos se llevó el premio a la mejor interpretación –no así Eva Víctor, por su papel en Sorry baby, y Harry Melling, protagonista de Pillion–, pero los tres recibieron una mención especial por su ‘actuación’ en el filme.

Entre la realidad y la ficción

‘Actuación’ entre comillas, porque, como bien explicó el propio Saiz al término de aquella primera proyección, los Corral nunca recibieron un «guion clásico de ficción»; y existía, pero ni siquiera el director le hizo mucho caso. Además, se ‘interpretaban’ –de nuevo, muy entrecomillas– a sí mismos, y ni siquiera tenían experiencia actoral previa; es decir, no eran profesionales. Era la forma de quien estaba detrás de la cámara de acercarse «lo más posible a la realidad», sin que necesariamente estemos hablando de un documental.

Porque esa, quizá, es la clave de esta road movie: que no es para nada convencional en sus formas –lo que siempre es un riesgo–, pero ahí está la maestría de Saiz y el talento innato de estos tres ‘actores’ para llevar el proyecto a buen puerto. Porque la Seminci correspondió el arrojo y la valentía del equipo de Lionel con una gran ovación el pasado lunes 27. Era, además, la primera vez que todos veían juntos el resultado final.

En esa posterior comparecencia ante los medios, los tres –los dos Lionel y Alicia– se rindieron en elogios ante el cineasta murciano, que les hizo –en palabras de su protagonista– «ir volando constantemente». Un vuelo muy pegado al terreno que fue de la capital del Segura al norte Francia y que no fue ficcionado, sino cronológico; o, lo que es lo mismo: fue un viaje real de padre e hijo hasta la casa de la hermana para asistir a un homenaje en honor a un tío fallecido dos años atrás. «A medida que avanza el viaje, estallan las tensiones, los recuerdos y los descubrimientos que ponen a prueba el triángulo paternofilial, probando su frágil vínculo», señala la sinopsis oficial.

Gala Hernández, sin premio

También presentó su último trabajo en este nueva edición de la Seminci otra murciana, Gala Hernández. La comprometida realizadora ya se hizo con el premio al Mejor Cortometraje en 2022 con La mecánique des fluides, antes de brillar también en los César, los ‘Goya’ del cine francés. Y esta vez volvía a Valladolid con +10K, un ensayo filmado en torno al fenómeno del cryptobro, después de profundizar en el universo incel en aquella premiada referencia.

Sin embargo, Hernández esta vez no tuvo mayor suerte. A nivel internacional, el jurado premió con la Espiga de Oro al húngaro Jakob Ladányi Jancsó por Living stones y el primer premio al corto español fue para Casi siempre, de Lucía G. Romero.