De Los Ángeles a Murcia: los actores famosos que participan en la película que Warner Bros está grabando en la capital

Durante varios días Murcia se vestirá de Estambul para servir de escenario en el rodaje de una película de Hollywood: ''F.A.S.T.', un largometraje de acción producido por Warner Bros.

La grabación tenía previsto arrancar el pasado 31 de octubre con escenas en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (que cerraría para la producción durante una jornada) además de tomar las calles del centro como Trapería, Barrionuevo y Escultor Nicolás Salzillo y otras localizaciones de la Región.

Este proyecto no ha caído del cielo por casualidad: la Región lleva tiempo moviéndose para atraer rodajes a través de la Film Commission y su presencia en foros internacionales especializados en localizaciones. Una estrategia que pareciera estar dando frutos: además de acoger producciones como las escenas de 'Venom' en Cartagena, ahora es el turno de una cinta estadounidense de acción que se estrenará según las previsiones en 2027.

Más allá del impacto directo en la economía local (entre alquileres de espacios, contratación de servicios y movimiento hotelero) este rodaje trae otro fenómeno curioso: la posible convivencia inesperada de los murcianos con rostros de Hollywood relativamente conocidos que durante estos días podrían estar desayunando por el centro y a los que no sería raro ver paseando o conociendo la ciudad.

De hecho, la empresa malagueña Modexpor convocaba un cásting hace unas semanas para cubrir 550 figurantes locales para estas escenas con perfiles que buscaban encajar en tareas muy cotidianas como pasear, entrar en tiendas, tomar algo en terrazas.

Quiénes son los protagonistas de la película de Hollywood que se rueda en Murcia

Entre los nombres confirmados para 'F.A.S.T.' destacan tres actores que han aparecido en algunas de las producciones más mediáticas de los últimos años.

Brandon Sklenar

Conocido por interpretar a Spencer Dutton en la serie '1923', del universo Yellowstone. También ha pasado por películas como 'Midway', 'Vice' o 'It Ends with Us'. Viene de consolidarse como uno de los rostros más prometedores dentro de la ficción estadounidense, compartiendo rodaje junto a Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en 'La Empleada', un thriller psicológioco que se estrenará el próximo diciembre.

Juliana Canfield

Muchos espectadores la recordarán como Jess Jordan en 'Succession', uno de los títulos más exitosos y premiados de HBO. Además, ha formado parte de Y: 'The Last Man' y ha brillado en teatro, con una nominación a los premios Tony por 'Stereophonic'.

Lakeith Stanfield

Una cara muy reconocible para amantes del cine y las series que ha participado en producciones 'Get Out', 'Selma', Knives Out, Uncut Gems o Judas and the Black Messiah, entre otras. También destaca por su papel en la serie 'Atlanta'. y que próximamente estrenará 'Play Dirty' junto a Mark Wahlberg.