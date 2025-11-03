Molina de Segura celebra su primera Feria del Libro con autores locales

Molina de Segura convertirá el Paseo Rosales en un gran escaparate literario con la celebración de su primera Feria del Libro, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Molina de Segura y la Asociación Palin, aspira a consolidarse como un nuevo referente cultural en la Vega Media, con actividades pensadas para todos los públicos y una amplia representación de autores locales.

El alcalde, José Ángel Alfonso, inaugurará la feria el jueves 7 a las 17.30 horas, dando inicio a tres jornadas de mesas redondas, presentaciones de libros, firmas de ejemplares y talleres infantiles. En total se instalarán diez casetas, con presencia de librerías y editoriales molinenses y de la Región de Murcia. Dos de ellas estarán ocupadas por la Concejalía de Turismo y la Red Municipal de Bibliotecas, que también acogerán encuentros con escritores.

Los Protagonistas

Entre los protagonistas figuran varios de los llamados ‘Autores del Meteorito’, como Antonio J. Ruiz Munuera, Pablo González de Aguilar, José Antonio Jiménez-Barbero, Jerónimo Tristante y Manuel Moyano, además de otros nombres habituales de la narrativa murciana como Paco López Mengual. Tristante presentará su novela 1973, mientras que Ruiz Munuera, González de Aguilar y Jiménez-Barbero participarán en una mesa redonda dedicada a la creación literaria.

La programación incluye también la masterclass de novela negra del escritor argentino Carlos Salem (7 de noviembre, 20.00 horas) y la presentación de La novia de la paz, de Rosario Raro, último Premio Azorín de Novela (8 de noviembre, 20.00 horas). Asimismo, pasarán por el salón de actos de la Escuela Infantil n.º 1 autores como Daniel Torregrosa (Historia de la ciencia y la tecnología) y Daniela Serrano (Crónicas del Draconium).

Los más pequeños tendrán su espacio con propuestas como Historias que vuelan con el viento, de la Asociación Turulí Turulé, o My personal food, de Rebeca Pastor, además de la representación teatral El influjo del meteorito, a cargo de la compañía Plenilunio.

El presidente de Palin, Jesús Boluda del Toro, destacó que la feria «no será solo una cita comercial, sino una experiencia de ciudad que refuerza la identidad literaria de Molina de Segura y el compromiso de sus autores». En la presentación también se dio a conocer la imagen gráfica del evento, un círculo azul que simboliza el cráter del meteorito y la expansión de la palabra como fuerza creativa.

Con esta iniciativa, el municipio refuerza su apuesta por la lectura y la creación literaria, en línea con otras actividades culturales consolidadas como el Premio Setenil, el ciclo Escritores en su tinta o el programa Molina de Lectura.