La Catedral acoge el X ciclo Internacional de Órgano durante noviembre

La Catedral de Murcia volverá a convertirse en epicentro musical con la celebración del X Ciclo Internacional de Órgano, que se desarrollará los jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre, a las 20:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Organizado por la Asociación de Amigos del Órgano de la Región de Murcia (Amaorm) y el Cabildo Catedralicio, en colaboración con la Concejalía de Cultura e Identidad, el ciclo se integra en el proyecto Murcia Barroca, dedicado a la puesta en valor del patrimonio musical del municipio capitalino.

Programa

El programa reúne a cuatro reconocidos intérpretes: José Luis Echechipía (Monasterio de Leyre), David Cassan (Saint-Étienne du Mont, París), Miguel Bernal (Real Conservatorio de Madrid) y Willibald Guggenmos (Festival de Augsburgo). Todos ellos tocarán el órgano Merklin-Schütze (1857), considerado una de las joyas del patrimonio murciano y uno de los instrumentos sinfónicos más relevantes de Europa. Durante las actuaciones, el público podrá seguir en pantalla gigante la interpretación de los organistas, apreciando su técnica y expresividad.

Con una trayectoria de una década, el ciclo se ha consolidado como una de las citas culturales más destacadas del otoño murciano, reconocido por su proyección internacional y por contribuir a la difusión de la música de órgano y del legado histórico de la Catedral de Murcia.