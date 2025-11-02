Kandace Springs, la heredera del soul en el Cartagena Jazz Festival

Las actuaciones de Kandace Springs, la joven cantante, pianista y compositora de Nashville, suelen ser elogiadas por su voz potente y con alma, técnicamente deslumbrante y profundamente emotiva. Los críticos destacan su versatilidad para mezclar interludios clásicos con jazz, soul y funk.

Desde su álbum debut, Soul eyes (Blue Note, 2016), Kandace Springs ha consolidado su posición como una de las principales cantantes de jazz/soul. Prince, fascinado por su música, la invitó a participar en Paisley Park en el concierto por el trigésimo aniversario de Purple Rain, y dijo de su voz que "podría derretir la nieve".

Kandace ha aparecido en las televisiones de los Estados Unidos, ha sido cabeza de cartel en importantes festivales de jazz y ha colaborado con Christian McBride, Roy Hargrove, David Sanborn o Norah Jones. Según The Washington Post, "es una de las voces privilegiadas de su generación; desde la primera nota, sabes que es especial"; encarna el espíritu de las grandes vocalistas (Ella Fitzgerald, Carmen McRae, Nina Simone, Roberta Flack...). Run your race (2024), un álbum muy personal en el que homenajeó a su difunto padre, Kenneth ‘Scat’ Springs, contenía temas propios y versiones de What was I made for, el tema de Billie Eilish para Barbie, y de Wild is the wind, de Nina Simone. Este año ha reimaginado con mucho amor el último gran disco de Billie Holiday, Lady in satin; un luminoso tributo a Lady Day.