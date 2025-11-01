La carretera trae de nuevo a Morgan al Cartagena Jazz Festival

Morgan vuelven esta tarde (20.00 horas) al Cartagena Jazz, donde ya protagonizaron una sobresaliente actuación hace un par de años.

Desde el principio, cuando publicaron el exquisito North (2016), son radicalmente independientes. Han dado cerca de trescientos conciertos en tres años, y su segundo álbum, Air (2018), reafirmó su solvencia interpretativa, con una voz muy reconocible, gran capacidad compositiva, sensación de complicidad y ausencia de artificios, que les situaron entre lo más granado del panorama nacional.

En Noruega encontraron el ambiente ideal para grabar el siguiente álbum, surgido de profundos lazos personales para ir mucho más allá de sus referencias: Hotel Morgan (2025), donde los invitados son los oyentes. Producido por Martín García, alternando el castellano y el inglés, les abre a nuevos sonidos sin renunciar al soul, al southern, al blues, en canciones que van de lo íntimo al medio tiempo que tan bien dominan, con los acertados arreglos de cuerda, sin olvidar su potencia cuando aceleran.

Como los grupos que les inspiran, Morgan tienen espíritu errante, de carretera, y hoy el camino les trae de nuevo a El Batel.

Matiné en la Plaza del Icue

Antes, a las 12.30 horas en la Plaza del Icue, los cartageneros Lucky Lips inauguran los conciertos gratuitos de esta edición. Dicen que hacen «música negra para poner culos blancos en movimiento», o, lo que es lo mismo, un proto-soul con aires latinos inspirado en reinas como Big Maybelle.