José Esteban Martínez-Iglesias: Amor y pasión por la música y el power pop

Mi intención era escribir la crítica del festival Caravaca Power Pop, que celebró su séptima edición el pasado fin de semana. Pero han sido muchas las valoraciones que los asistentes han plasmado en redes, por lo que he considerado homenajear a la persona que está detrás de semejante propuesta.

José Esteban Martínez-Iglesias se siente un privilegiado, pero ya les cuento yo que nadie regala nada si no eres un trabajador incansable y demuestras con hechos la capacidad de producir belleza y ritmo, esos elementos profundamente interconectados que forman los pilares de la experiencia estética y emocional. Y el nuevo miembro de mi banda lleva siete años demostrándolo con un festival cuyo nivel ha sentado cátedra, pero también con su banda, Octubre. Todos los asistentes desearíamos ver a esta formación sobre las tablas, pero a mi invitado no le parece honesto montar un festival y que su grupo toque, sobre todo si hay dinero público (el del Ayuntamiento de Caravaca) de por medio.

Lo hicieron en 2021 porque era el primer año en el que se cobraba entrada y los beneficios fueron íntegramente para la Asociación Española Contra el Cáncer. A mí, personalmente, me parece un error que Octubre no forme parte del cartel de todas las ediciones, pero respeto su decisión. Además, el grupo, activo desde 1994, con cuatro discos largos y dos EP’s, ya tiene otro montón de canciones terminadas y prometen editarlas en breve.

Me gusta la gente que durante la entrevista suele hablar de sus padres de manera positiva: destacar su influencia, su ética de trabajo, su dedicación y los valores transmitidos, como la importancia de la educación o el esfuerzo. Si además, como en este caso, Mariano, su padre, es coleccionista de discos con preferencia por los grupos de los años sesenta, ya es para nota.

«Durante mi infancia en Caravaca tuvimos la suerte de que el vídeo comunitario del pueblo sintonizase dos canales musicales: Super y MTV. Allí descubrí el sonido Manchester, que me hizo alucinar. Después llegaría el grunge y el rock alternativo americano y más tarde el brit pop. Pero me di cuenta de que en todos estos estilos no me gustaban todos los grupos simplemente por tener esa etiqueta. Las bandas que más me gustaban son las que aunaban guitarras potentes y melodías preciosistas. Un grupo americano (Lemonheads) y otro británico (Teenage Fanclub) fueron los que me convirtieron a la hermandad de la melodía. Con el tiempo, descubrí que alguna gente a eso le llamaba ‘power pop’. Y ahí ya llegó mi perdición».

Me cuenta J. E. que hay momentos en los que siente vértigo: en este caso, la organización no depende íntegramente de él y su equipo (Silbato Producciones). Esto no es el lobby de una productora que monta barras y producción llevándose tanto el dinero de la taquilla como el de las subvenciones. Lo que J. E. pretende es que tanto los bares como los restaurantes de Caravaca salgan lo más beneficiados posible, por lo que hay que estar negociando con la mayoría de hosteleros y vecinos.

Además, el profe no descuida la misión diaria que supone dar clases en los colegios a la vez que coordina todo lo demás. Porque mi invitado y amigo es maestro itinerante de Música, y se desenvuelve en el CRA (Centro Rural Agrupado) Sierra de Mojantes, de las localidades de Archivel, Singla y Navares. Lleva allí la friolera de 25 años, y los que estén por venir...

«Pero bueno, ¿sabes una cosa? Con amor y pasión todo se puede, y los grupos invitados me encantan. Si además, como en las siete ediciones celebradas, sale todo bien, la satisfacción es mayúscula», asegura.

El Power Pop es un festival sensacional, referente del género, y consigue que su público disfrute durante todo el fin de semana descubriendo plazas históricas, dónde los DJ hacen bailar hasta a los peregrinos. Un evento dirigido a gente con gusto musical, criterio y acierto para seleccionar eventos sin masificaciones ni superficialidad en sus filas.

Un festival que apuesta por la escena, también por el romanticismo, el mismo que emana de las respuestas del nuevo miembro de mi banda cuando corrobora el acertado dicho popular «detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer». Y es que «sin la ayuda y comprensión de Irene Riquelme, mi chica, yo no podría hacer nada», reconoce. Ha sido un lujo ver cómo este bonito clan formado por José Esteban e Irene, junto a sus hijos Eloy, Iría y Héctor, nos han dado a todos una lección magistral de lo que significa bailar en familia. Como pronunció Bob Dylan: el amor transforma las tareas cotidianas: «Cuando haces las cosas con amor, todo cambia: las manos crean, el corazón se llena y la vida florece».