"Mi objetivo el lograr en otros lugares la libertad que se da en los tablaos"

Esta noche se baja el telón de la segunda edición del Festival Flamenco de Caravaca de la Cruz. La encargada de hacerlo será la bailaora malagueña Águeda Saavedra, que trae hasta la Ciudad Santa su último espectáculo, Connatural. «Cuando la frescura y los impulsos hacen que un cuerpo reaccione desde el amor y la necesidad, sin pretensión, el resultado es, por tanto, natural», señala al respecto la artista.

Pero no vale solo con eso. Saavedra también mantiene un compromiso férreo con la danza y la música, y, en concreto, muestra un respeto reverencial por el flamenco. De la citada espontaneidad que le caracteriza y desde esta firme posición en pro del género nace Connatural, que ha sido para su autora como una manera de llevar al escenario de una forma ordenada y pulcra todo aquello que (se) siente cuando los cuerpos caminan en el escenario con la autenticidad que cada uno lleva en su interior.

La malagueña llega a Caravaca, además, avalada por una trayectoria prematura –comenzó en el baile con tan solo 3 años e ingresó a las 8 en el Conservatorio Profesional de su ciudad natal– y ya consolidada pese a su juventud. Ha trabajado con Manuel Liñán, con Jesús Carmona y con Adrián Santana; además, ha sido solista del Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección de Úrsula López y premio a la Artista Revelación por su intervención en el espectáculo Sí, quiero de la compañía Mercedes de Córdoba, estrenado en el festival de Jerez 2021. Hoy se presenta en la antigua iglesia de la Compañía de Jesús (20.30 horas).

¿Qué nos vamos a encontrar en Connatural?

Un recital de baile en el que la naturalidad, la espontaneidad y la libertad son los pilares que sostienen el espectáculo durante la hora y diez minutos que dura. Espero que sea del agrado de todas las personas que acudan a un lugar tan imponente como es la antigua iglesia de la Compañía de Jesús; por mi parte, ya les puede asegurar que este proyecto nace del compromiso que tengo con la danza y la música, del respeto al flamenco y, como digo, de la libertad que creo que eso conlleva.

¿Quién le acompañará en la antigua iglesia de la Compañía de Jesús?

Estaré acompañada por Juan Campallo a la guitarra y, al cante, por José ‘El Pechuguita’ y Juan de la Nina. En definitiva, por tres grandes profesionales que bordan este espectáculo y que le dan una dimensión mayor. Estoy muy contenta con el trabajo que hemos conseguido realizar.

¿Cuál es el germen de este espectáculo? ¿De dónde nace?

Nace de la necesidad de llevar el flamenco a los teatros y a espacios no convencionales, como puedan ser los tablaos. Mi objetivo es llevar el flamenco a otros lugares y que allí se le dé la libertad que para mí conlleva actuar en un tablao flamenco.

¿Quiénes son sus referentes?

La verdad es que tengo muchísimos referentes. Comencé a trabajar con 15 años con Manuel Liñán en el espectáculo Nómada, y es una persona que me aportó muchísimo en su día y me sigue aportando hoy, tanto a nivel de baile como a la hora de montar los espectáculos; para mí ha sido una figura muy importante. Pero también Marcos Flores, con el que he trabajado mucho, así como Jesús Carmona y Mercedes de Córdoba. La verdad es que he tenido la gran suerte de trabajar con muchos artistas a los que admiro. Y, evidentemente, también se encuentran entre mis mayores referentes artistas antiguos, de la época dorada del flamenco.

Díganos algunos.

Por supuesto que Manuela Carrasco, Angelita Vargas y, si retrocedemos todavía más en el tiempo, también admiro mucho a Carmen Amaya y Manuela Vargas. También a hombres como Antonio ‘El Bailarín’. Tengo muchas fuentes de las que beber.

¿Qué momento atraviesa el flamenco en la actualidad?

Creo que pasa por un gran momento, con mucha visión de futuro. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de comenzar a trabajar al poco tiempo de empezar a dedicarme al mundo del flamenco. Ahora mismo estoy trabajando en tablaos, así como participando en festivales y desarrollando diferentes proyectos, también educativos. Creo que ahora mismo el flamenco está en una época muy buena, y se nota en que hay mucho trabajo para todos.

También en lo que respecta a afición. Lo hemos visto en Caravaca: éxito de público en la primera edición y, en esta segunda, más de lo mismo.

La verdad es que estamos viendo cómo cada vez hay más festivales y gente que apuesta por el flamenco; Caravaca es un claro ejemplo de ello. Otra cuestión que también afecta son las redes sociales. Y hay muchos tablaos y mucho turismo vinculado a este mundo, por supuesto.

Por cierto, ha pasado por muchos escenarios, tablaos, teatros... y ahora una antigua iglesia que perteneció a la Compañía de Jesús. ¿Dónde se siente más cómoda?

No tengo ningún sitio favorito. Me encanta bailar sola en los tablaos, hacer recitales en teatros o, como es el caso, actuar en lugares diferentes como es esta antigua iglesia. No tengo un espacio en el que pueda decir que me sienta más cómoda que en otro. Lo que sí es cierto es que, como el trabajo que hacemos a diario es el del tablao, al final sí que este tipo de escenarios los siento como más familiares; quizá es el espacio que me produce un mayor confort. Pero no me puedo quedar con uno solo; soy una persona que se encuentra a gusto en cualquier situación.

¿Qué próximos proyectos tiene entre manos, Águeda?

Aún no puedo adelantar mucho. El año que viene os daré una sorpresa con un nuevo proyecto. Se trata de un espectáculo que es muy importante para mí, con una persona muy especial y en el que vamos a estar rodeados de gente a la que queremos mucho. Si todo sale bien, se estrenará en 2026, ya digo. Pero lo único que puedo adelantar es eso: que en mi próximo trabajo no estaré sola.