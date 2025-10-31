El Teatro Circo viaja a la Guerra Civil con '1936', la impactante creación de Andrés Lima

Hoy llega al Teatro Circo una de las obras más esperadas de la temporada: 1936. De hecho, las entradas para la representación de esta noche están agotadas desde hace tiempo, y lo mismo con las de los pases de esta tarde y el domingo, que se añadieron para atender la elevada demanda. Y es que hablamos de una obra tan aplaudida como polémica, y que recreará sobre las tablas del TCM uno de los capítulos más oscuros de la historia de nuestro país: la guerra civil.

Bajo la dirección del maestro Andrés Lima, que también ha participado en el texto junto a Albert Boronat, Juan Cavestany y Juan Mayorga –póker del más alto nivel dramatúrgico–, el numeroso elenco de esta producción intentará ofrecer una perspectiva histórica y emocional con la que recuperar, de la mano de sus protagonistas, la memoria histórica y alertar sobre lo ocurrido para que no se vuelva a repetir. Hablamos de una obra de más de cuatro horas –con dos descansos– que recorre los tres años que duró la contienda.

De este modo, un elenco de ocho actores resucita a Franco, a los generales Yagüe, Miaja o Mola, a Alfonso XIII, a Wolfram von Richthofen, a Vicente Rojo, a Manuel Azaña, a La Pasionaria y a Rosario La Dinamitera, además de a un miliciano, a una mujer del pueblo, a una vedette, una niña, una embarazada, un periodista y un cardenal. En concreto, los encargados de hacerlo son: Antonio Durán, Mamen Camacho, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Cristina Arias, Juan Vinuesa y el díscolo Guillermo Toledo, que matiza el mensaje del director: «No es cuestión de hacer una llamada de alerta sobre ese fascismo, porque no es que venga, es que ya está aquí».

Y es que 1936 recoge discursos de los años treinta –del general Mola, de Queipo de Llano, de Yagüe o de Franco– «que estamos volviendo a escuchar ahora sin absolutamente ningún pudor», y «no solo por parte de gente anónima, sino también desde los medios de comunicación y los partidos políticos». Es más, para Toledo, que se desconozca y no se estudie en los colegios e institutos la República, la Guerra Civil, el golpe de Estado o la dictadura «no es una casualidad, ni una fatalidad, ni un fenómeno meteorológico, sino una política de estado consciente».

Aunque quizá la clave de esta obra es que, además de sustentarse en un exhaustivo estudio histórico, sobre todo apela también a lo emocional, a las personas anónimas que vivieron aquella guerra fratricida. Además, como dice Natalia Hernández, hoy día «somos lo que somos por lo que hemos vivido en la historia, y la guerra civil y la dictadura nos han marcado a todos». «O sea –continúa–, todos en casa hemos oído decir a nuestros padres, abuelos o tíos eso de que no hay que decir tu opinión, eso de que ‘no te signifiques políticamente’ o el ‘¡cómete eso, venga, come, come, come!’, aunque no tengas hambre, debido al que ellos pasaron», agrega la actriz.

Ella, junto con el resto de sus compañeros, recrearán hoy y el domingo sobre las tablas del Teatro Circo la defensa de Madrid, la matanza de Badajoz o la batalla del Ebro, momentos que se han puesto en el escenario con la «creatividad absolutamente descomunal» de un Andrés Lima del que Toledo destaca su «absoluta falta de miedo».