Santiago Campillo: «Siento que mi guitarra se ha convertido en una prolongación de mi alma»

Santiago Campillo es uno de los guitarristas con mayor prestigio en España. Siempre ha tenido una influencia del rock sureño, de las grandes bandas americanas, de Allman Brothers. Suele ir todos los años a Texas, donde en Austin sobre todo ya lo conocen bien. «A menudo, cuando entro en alguno de estos locales, sobre todo los guitarristas se descuelgan la guitarra para invitarme a tocar con ellos». Tras los festivales de estrellas del rock realizados con Los Aliados de la Noche (Javier Andreu, Sherpa, Al Dual, Shuarma, Josele Santiago, Aurora Beltrán, Javier Ojeda, Pike Cavalero…) planea sacar un DVD, y prepara una gira por teatros y salas, en solitario o acompañado por algún otro guitarrista; también tiene en mente otro disco con Buddy Whittington en directo, aunque ahora está centrado en nuevas canciones para un próximo disco acústico. De lo que sí podemos estar seguros es de que quien se deje arrastrar por sus melódicas guitarras sureñas terminará viviendo una noche apoteósica.

¿Cómo te sientes tras recibir el Premio Leyenda en los últimos Premios Yepes? ¿Qué significa para ti este reconocimiento?

Pues muy contento, la verdad... Ha sido para mí un gran honor ser galardonado en mi Región con este importante premio. Supone un bonito reconocimiento a mi larga carrera musical y a tanto esfuerzo por ser mejor cada día. Cuando empecé a tocar la guitarra allá por 1977 y soñaba con ser músico profesional, jamás hubiera imaginado que llegaría tan lejos y que alcanzaría algunas metas inalcanzables y ni siquiera imaginadas por mí en aquellos momentos, aunque pienso que todavía me queda mucho camino por recorrer y muchos conciertos que dar. Espero que la música me siga dando muchas satisfacciones. Sobre todo, me siento muy orgulloso de haber creado escuela en la Región e incluso en todo el país, y haber sido un referente para muchos artistas, sobre todo para los jóvenes que empiezan en esto de la música. Me considero también un ser afortunado por haber podido vivir de tocar la guitarra, que por otra parte es lo que más me gusta en este mundo. Me gustaría dedicar este galardón a todos los músicos con los que he compartido escenario durante todos estos años… A mi padre por introducirme en la música y comprarme mi primera guitarra, a mi familia, amigos, seguidores, y en general a todos aquellos que creyeron en mí desde el principio. Muy especialmente a mi banda actual, Oneida James y Joaquín Minidrums; y también a mi mujer, Niculina, que me ayuda muchísimo en el día a día de mi trabajo.

Mantenerse en el mundo del rock durante tanto tiempo no debe ser sencillo, pero más complicado debe ser estar allí sin perder la integridad.

La verdad es que eso no me ha costado mucho trabajo, simplemente me he dejado llevar por mi instinto y mis preferencias musicales. Creo que la clave está en creer en uno mismo por encima de todo y pase lo que pase.

¿No se ha precarizado todo mucho? No digo en tu caso, pero ¿vivir de la música no es ahora mucho más difícil que antes?

Pues creo que sí, aunque en mi caso, afortunadamente, no me falta trabajo. Este año voy a hacer casi noventa conciertos, grandes, pequeños, medianos y en todos los formatos posibles: con mi trío, con invitados de lujo, en solitario, y colaborando también como invitado con un gran número de artistas y amigos. ¡No me puedo quejar! Se echa de menos a veces el apoyo de alguna compañía discográfica o alguna oficina de management que me promocione. Pero cada día es más difícil conseguirlo, y me toca seguir batallando solo ante el peligro.

Eres un artista independiente, porque sacas los discos y sales de gira cuando te da la gana.

Sí, tal vez no me queda otro remedio. En ese sentido me siento un privilegiado de poder mandar en mi trabajo, tomar yo mismo todas las decisiones y ser el director artístico de mi propio proyecto. Tengo también la suerte de tener mi propio estudio de grabación para poder llevar a cabo cualquier idea que se me ocurra.

¿El éxito es la libertad? ¿Qué mantiene vivos a los músicos?

Supongo que sí... En mi caso, sobre todo mi gran pasión por la música. Supongo que el éxito depende en gran parte de lo que tú seas capaz de conectar con el público. Al final los músicos nos debemos a ellos.

¿Qué tiene Murcia, que ha dado tantos buenos guitarristas? ¿Qué esperas de una guitarra, tienes alguna favorita, vas buscando? ¿Como llevas el ‘GAS’ (Guitar Acquisition Syndrome)?

La verdad es que Murcia siempre fue una ciudad muy musical. Las razones las desconozco, supongo que tal vez será el clima y los productos de la tierra. Cuando era joven y estudiaba en el Conservatorio de Murcia, éste era el conservatorio de España con mayor número de alumnos. No solamente hay buenos guitarristas, también mucho talento artístico en general. Guitarras tengo un montón, aunque siempre hay por ahí alguna nueva tentación que me gustaría comprar; en general ya tengo más de las hubiera soñado cuando era un adolescente y de las que necesito. Mi mujer me va a echar de casa... Es broma, a ella también le gustan.

Campillo tiene unos cuantos proyectos entre manos de los que nos habla en esta entrevista / L.O.

¿Qué música te acompaña y te define en este momento?

Pues más o menos, la misma que me cautivó desde el principio. El blues, rock and roll, hard rock, southern rock... Normalmente me desenvuelvo bastante bien tocando todos esos estilos musicales. También escucho y descubro nuevos talentos, gracias a las redes, en los largos viajes que hago a lo largo y ancho del país, mientras voy de un concierto a otro.

¿Cuándo has visitado Estados Unidos la última vez? ¿Se notan muy cambiadas las cosas respecto a la música y todo lo demás? ¿Cómo se diferencia la forma de vivir y tocar el blues allí con respecto a España?

Voy de vacaciones allí casi todos los años en enero, aunque este año que viene viajaré a Cuba; siempre me llamó la atención conocer la música de este país... La última vez que visité USA fue durante este mismo año 2025. Suelo ir a Texas (Austin, Dallas, Fort Worth, etc.), aunque también he visitado y tocado en Los Ángeles, Atlanta, New Orleans, Memphis, Nashville, Greenville, Miami... No he notado mucho cambio respecto a la música en general durante estos últimos años; la gente la valora y la disfruta muchísimo más que aquí, sobre todo la música en directo; es la insignia e identidad de todas estas grandes ciudades, y forma parte también de su cultura. Me gusta visitar los bares legendarios y emblemáticos del blues. En Austin sobre todo ya me conocen bien, y me ocurre a menudo que cuando entro en alguno de estos locales, sobre todo los guitarristas se descuelgan la guitarra para invitarme a tocar con ellos.

Estás preparando ya nuevas canciones para un próximo disco acústico. ¿Cuántas canciones tienes escritas y preparadas? ¿Lo concibes como un directo acústico? ¿Tú solo o con banda? ¿Acústico como un unplugged? ¿Qué vamos a encontrar en tu nuevo disco?

Entre tanto concierto en directo y viajes, como puedes imaginar, no me ha quedado mucho tiempo para componer nuevos temas. Sí es verdad que tengo unos 10 ó 12 grabados, pero me gustaría, en este año nuevo que entra, parar de tocar en directo una temporada larga y dedicarme a la composición, tanto de canciones acústicas como eléctricas. La idea es juntarme con una buena cantidad de ellas, para poder hacer una buena selección; creo que ahí está la clave del éxito para poder hacer un buen disco. Mi intención es preparar una gira de presentación en teatros y salas con este formato, en solitario o acompañado por algún otro guitarrista; eso ya se verá. Lo más importante es tener tiempo, tranquilidad y una buena inspiración para poder escribir grandes canciones, y llevar a cabo una grabación con la que uno quede totalmente satisfecho. Este nuevo trabajo estará compuesto por algunos temas antiguos de mi discografía adaptados al formato acústico, alguna versión traducida al español y también, por supuesto, nuevas creaciones.

Grabaste algunos conciertos de Los Aliados. ¿Qué tienes previsto hacer con esas grabaciones?

La idea es hacer un DVD y editar un videoclip en directo de cada una de estas importantes colaboraciones. Se trata de artistas de primera línea con los que tengo gran amistad, como Javier Andreu, Sherpa, Al Dual, Shuarma, Josele Santiago, Aurora Beltrán, Javier Ojeda, Pike Cavalero.... Tengo que sentarme y verlo con tranquilidad, porque la verdad es que contamos con muy buen material en vídeo y audio, tanto del concierto del Murcia Parque (2024) como del Teatro Apolo de Almería (2025). Sería un verdadero placer poder llevarlo a cabo. Estoy seguro de que va a quedar estupendamente bien.

Tu toque es muy distintivo. Si tuvieras que definir tu relación con tu guitarra en este momento, ¿cómo la describirías? ¿Priorizas la emoción y el feeling del blues, o la técnica y la complejidad armónica del rock? ¿Cómo mantienes el equilibrio?

Depende del día, pero sobre todo soy un improvisador nato... Me encantan los desarrollos largos, los cambios de dinámica, y en general la música brotando desde lo más profundo del corazón. No soy capaz de tocar el mismo solo dos veces seguidas, siempre añado algo nuevo. Siento que con el tiempo mi guitarra se ha convertido en una fiel compañera, y también una prolongación de mi alma.

¿Qué significado tiene La Puerta Falsa en tu carrera ? ¿Qué has preparado para este bolo?

La Puerta Falsa seguramente sea la sala de conciertos más emblemática de la ciudad de Murcia; en ese escenario he tocado, probablemente en más ocasiones que en ningún otro lugar, junto a mi gran amigo Miguel Bañón y con otras muchas formaciones. He conocido y trabajado allí en todas las etapas del local, desde hace ya un montonazo de años. Me hace especial ilusión volver a tocar allí, porque es la primera vez que lo haré en solitario, con mi guitarra y mi voz, ante el público murciano. Sobre todo, tocaré canciones propias de mis últimos trabajos, algunos temas instrumentales, y algunas versiones de temas clásicos de rock & blues; seguramente contaré con algún que otro invitado de lujo de la tierra. Me encanta poder tocar solo, algo que hace algunos años era impensable para mí, que ahora suelo hacer muy a menudo, disfrutando bastante de ello y al mismo tiempo el público que viene a escucharme, por la cercanía y complicidad con él, en este tipo de conciertos. Aprovecho para invitar a todo el mundo que le apetezca disfrutar de una gran velada guitarrística en este precioso local.

¿Cómo se te ocurrió lo del formato triangular del primer single de M-Clan? ¿Conseguiste tu objetivo?

La verdad es que ya no me acuerdo, y ellos seguro que tampoco... ¡Hace mucho tiempo ya de eso, 33 años, casi nada! Además vine hasta aquí para hablar de mi libro... [Ríe].