"La percusión es algo que está presente en todo, y el ritmo lo llevamos dentro"

La segunda edición del Festival de Flamenco de Caravaca se clausura mañana con dos propuestas: la traca final llegará a última hora de la tarde de la mano de la bailaora malagueña Águeda Saavedra, que presentará en la antigua iglesia de la Compañía de Jesús su último espectáculo, Connatural. Pero, antes, a las 18.00 horas en la plaza San Juan de la Cruz, hay prevista una cajoneada flamenca a cargo del percusionista Pepe Abellán.

El santomerano cuenta en su haber con un amplio bagaje en cuanto a proyectos musicales, giras y conciertos, y además realiza una notable labor didáctica en todo el país, así como en Estados Unidos, México, Italia y otros países. Su metodología es conocida internacionalmente como 'Método Abellán'. También es organizador del Festival Internacional de Cajón 'Encajonarte', que celebra en su localidad con gran afluencia de público.

La cajoneada es un evento que intenta reunir al mayor número de personas posible (con o sin conocimientos previos) para tocar juntos el cajón bajo las indicaciones de un director. "Contamos con cajones para todo aquel que quiera participar y no tenga cómo", insiste el propio Abellán.

Hablamos de un evento popular y festivo que acercará el flamenco a todos los públicos.

Eso es. Es una convocatoria pública que hacemos para que venga todo el mundo a tocar. La gente que tenga cajón, que se traiga su cajón, pero quien no lo tenga, que no se preocupe, porque nosotros vamos a tener allí un montón para que todo el mundo que quiera tenga la experiencia de sentarse en uno, aunque no hayan tocado nunca. Con unas pautas muy sencillas que yo les dará, podrán disfrutar del instrumento y de tocar en grupo; va a ser muy divertido. Y no solamente vamos a tocar flamenco, sino que también interpretaremos otros tipos de música.

¿Es muy complicado llegar a conocer los diferentes estilos y desarrollar una técnica correcta?

Siempre le cuento a mis alumnos que el instrumento es infinito, con infinitas posibilidades, en cuanto a ritmo, fusión y mezclas. Pero una cosa es llegar a ser un virtuoso de este instrumento y otra es conocer las nociones básicas, hacer que los ritmos funcionen, conocer los patrones de palmas... Pero lo que nosotros pretendemos con esta cita es ofrecer a los interesados una aproximación asequible al flamenco, que es verdad que a todos nos suena como muy familia pero todavía es un gran desconocido para mucha gente.

Igual que hablamos el cajón, también podríamos hablar de las palmas si nos referimos a la percusión dentro del mundo del flamenco.

No hay que olvidar que el cajón se incorpora al mundo del flamenco a finales de los años setenta. Hay que tener en cuenta que el cajón es de origen peruano, no nos lo hemos inventado nosotros, y lo que había anteriormente eran las palmas, que son la esencia de todo. Hay que entender muy bien cómo funcionan las palmas para saber cómo entrar a tocar un ritmo con el cajón. Sí escuchamos flamenco antiguo solo hay palmas, y si escuchamos flamenco moderno, además del cajón, también hay palmas. Las palmas son una constante que nos dan un concepto muy claro sobre el flamenco.

El cajón también forma parte dentro de otros ritmos.

Podemos tocar cualquier tipo de música con el cajón. De hecho, en Caravaca vamos a tocar pop, rock, reggae, samba y bossa-nova. Ahora he estado en México y allí hemos hecho la fusión de toda la música tradicional del norte y el Sur con el son jarocho.

¿Cómo se ve el mundo del flamenco fuera de nuestras fronteras?

Es una música que gusta mucho, la ven bonita y atractiva. También muy complicada, porque el desconocimiento hace que se vea todo un poco abstracto y difícil de entender. Mi papel cuando viajo fuera de España es que la gente entienda de una manera pautada y organizada cómo funciona el flamenco, así todo se empieza a clarificar y todo se entiende. Al final se dan cuenta de que no hay tanto misterio, que todo se aprende y se desarrolla de una manera ordenada.

También tienes un canal en YouTube en el que enseñas un método propio.

Desde hace 25 años vengo dando clases de percusión, especialmente de cajón. Al principio no había una metodología clara sobre este tema. Estuve formándome y estudiando con los mejores, pero me di cuenta de que no había ningún método, así que me dedique a plasmar el aprendizaje paso a paso, de una manera organizada y hacerlo de manera que pudiera seguirme gente sin conocimientos musicales previos; ya habrá tiempo de aprender a leer música y seguir profundizando en la materia. Y sí, inicialmente lo publiqué en YouTube, pero desde entonces ha ido evolucionando y ahora también tengo la web metodoabellan.com, donde la gente puede aprender a tocar el cajón y donde tenemos reuniones online. Se trata de un sistema muy bien organizado y que a la gente le está dando muy buen resultado.

Como dices, es un mundo con variedades infinitas, porque con cualquier cosa se puede hacer un instrumento de percusión...

Totalmente. Justo estoy desarrollando ahora un proyecto educativo en colegios de todo el país que se llama 'Recicla y toca', que consiste en hacer ritmos con botellas de plástico, bolsas de basuras y cajas de cartón. La percusión es algo que está presente en todo, y el ritmo lo llevamos dentro, así que de cualquier cosa podemos sacar algo y disfrutar con la música.