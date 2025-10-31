Leprous, los grandes del metal progresivo, encabezan los conciertos en las salas de Murcia este fin de semana

Leprous –una de las bandas de metal progresivo más innovadoras y emocionantes, formada en 2001 en Notodden (Noruega)– vuelven a España para ofrecer dos conciertos imperdibles. Aterrizarán el 1 de noviembre en la Sala Mamba! de Murcia, trayendo consigo su último álbum, Melodies of atonement (el mejor hasta ahora, según ellos).

Con una trayectoria marcada por la evolución constante, Leprous han sabido reinventarse en cada lanzamiento, explorando nuevas sonoridades sin perder la esencia que les ha convertido en referentes del metal progresivo. Melodies of atonement muestra una faceta más directa y contundente, con una producción moderna que enfatiza la fuerza y la emotividad de su sonido. Temas como Atonement y Silent walking alone los muestran en su mejor momento, combinando pasajes electrónicos con secciones aplastantes e inolvidables melodías. La explosividad de sus canciones se complementa con un pulcro sonido sobre el escenario sin nada que envidiar a sus grabaciones de estudio.

Desde su debut con Tall Poppy Syndrome (2009), Leprous han construido una identidad inconfundible en terrenos cada vez más eclécticos, equilibrando la complejidad instrumental con la sensibilidad melódica. Esta vez, Einar Solberg y compañía se han despojado de los elementos sinfónicos para centrarse en la crudeza, reafirmando su posición como una de las bandas más fascinantes y arriesgadas del género.

En esta gira, Leprous contarán con dos invitados de lujo. Los noruegos Gåte, que representaron a su país en Eurovisión 2024, traerán su fusión de música folclórica y rock moderno, y Royal Sorrow, banda finesa de rock progresivo donde convergen influencias sinfónicas, electrónicas y hasta hip-hop.

Sábado 1 de noviembre. Sala Mamba. 19.00h. Desde 35 euros

Pedro Navarro, un guitarrista prodigioso en GBC

El guitarrista Pedro Navarro / L.O.

El guitarrista murciano Pedro Navarro estrena el primer disco de su proyecto personal, Massivo, grabado durante casi cuatro años en dos estudios de Madrid: Infinity y The Toneroom. Se trata de 13 temas de rock instrumental y fusión centrados en la guitarra eléctrica, mezclados en Infinity studios por Pablo Baselga, uno de los mejores ingenieros de sonido españoles, y con la colaboración estelar en el mastering de John Cuniberti, productor de Joe Satriani en sus ocho primeros discos. En la grabación se utilizaron más de 25 guitarras diferentes y diversos amplis.

Navarro, considerado uno de los guitarristas eléctricos con más proyección en el panorama estatal, estará acompañado por una gran banda, con el baterista Maxi Resnicosky (M-Clan, The Bellrays, Aurora & The Betrayers), el guitarrista Guille Sáez y el bajista Jesús Rodero.

Domingo, 2 de noviembre, Garaje Beat Club. 18.30 horas. 12 euros.

La Estrella de David brilla con luz propia en Itaca

David Rodríguez (La Estrella de David) es uno de los nombres clave de la escena independiente española desde los años noventa y con el nuevo siglo se ha confirmado su capacidad todoterreno como intérprete, compositor y productor.

Es imposible obviar el papel de David Rodríguez como productor de grandes artistas españoles, pero en esta última década tampoco ha dejado de lado sus proyectos personales. Ha firmado tres discos bajo el nombre de La Estrella de David, un primero epónimo (El Ejército Rojo, 2007), Maracaibo (Canadá Editorial, 2011) y Consagración (Sonido Muchacho, 2017). En ellos sigue haciendo gala de su ironía y su cinismo, pero dejando siempre entrever su calidez y romanticismo. Su proyecto conjunto más reciente ha sido el álbum Contigo, junto a María Rodés.

Este viernes también actuará en Ciclogénesis el joven murciano Helio (sobrenombre de José Rodilla), ganador del CreaMurcia Otras Tendencias en 2024, que publicó el EP “Tiene que salirme bien”, y ya han visto la luz varios adelantos de un próximo nuevo trabajo.

Viernes 31 de octubre. Itaca. 20.30 horas. 10 €

The Secret Society traen canciones de amor y rabia

The Secret Society, la banda liderada por Pepo Márquez (Grande-Marlaska), vuelve con las pilas cargadas, sus míticos ganchos y sus golpes de nueva época, mirando hacia el futuro. El proyecto ha pasado por diversos cambios tanto de formación como de sonido.

Ahora son un dúo que completa Klas Van Hassel, un músico de la escena local de Hamburgo, y la urgencia de las guitarras eléctricas la reemplazan cajas de ritmos, samplers y sintetizadores. Estuvieron de gira por España en 2024 después de varios meses dando forma a las nuevas canciones de su quinto trabajo, Canciones de amor y rabia, que saldrá a finales de noviembre. Siempre a su ritmo, desde los márgenes y la independencia que les da su propia discográfica (Suena FuerteInc.).

Palomo Palomo, el joven alicantino afincado en Murcia , ganador del CreaMurcia Pop-Rock 2025, abrirá la noche para estrenar en directo el EP Mi familia y otros animales.

Sábado 1 de noviembre. Itaca. 20.30 horas. 10 euros.

Caramelo de Cuba & Rubem Farias Trio

El prestigioso pianista Javier Gutiérrez Massó, también conocido como Caramelo de Cuba (así lo rebautizó Enrique Morente), visita de nuevo Jazzazza junto al bajista brasileño Rubem Farias, en formación de trío. Caramelo es, según The Jazz Corner, uno de los pianistas más relevantes de la música cubana y uno de los referentes mundiales del jazz latino; nombre imprescindible del panorama actual del jazz, el Latin jazz y el Flamenco Latin Jazz, también percusionista y arreglista. Ha sido nominado dos veces a los Grammy y destaca por su habilidad para fusionar flamenco y jazz con música cubana.

En Jazzazza ofrecerá un exquisito concierto acompañado al bajo eléctrico por Rubem Farias (conocido por su virtuosismo y creatividad como compositor y arreglista) en su primera gira por España, y el cubano Jay Kalo, batería. Caramelo y su trío recorrerán casi todos los géneros y compositores cubanos, proponiendo una interpretación contemporánea desde un profundo conocimiento de la tradición. Samba, Latin jazz, bossa, bolero, son cubano... incluso funk. Todo hilvanado por el hilo conductor del jazz.

Sábado 1 de noviembre. Jazzazza Jazz Club. 22.00 horas. 28 € Mesa / 18€ General de pie