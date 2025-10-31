El legado de Paco de Lucía resuena hoy en el Cartagena Jazz Festival

Paco de Lucía es una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX. Su técnica inigualable, su audacia compositiva y su capacidad para integrar otros géneros como el jazz, la música clásica o los ritmos africanos lo convirtieron en un artista universal. Fue un músico total, capaz de emocionar con una soleá, de deslumbrar con un zapateado o de tender puentes entre culturas desde su guitarra.

Nueva York, una de las capitales mundiales de la música y el arte, rindió homenaje a Paco de Lucía con un gran festival en febrero de 2024, cuando se cumplía el décimo aniversario de su fallecimiento. El corazón de la gran Manzana latió a ritmo de flamenco. Ahora, bajo el título Paco de Lucía Legacy, el Cartagena Jazz dedica una velada al legado del guitarrista que traspasó todas las fronteras del flamenco para convertirse en una figura universal de la música gracias a su virtuosismo, visión y capacidad para revolucionar el lenguaje de la guitarra.

Paco de Lucía Legacy Auditorio El Batel, Cartagena

Viernes, 31 de octubre. 20.30 horas

35, 30 y 25 euros

Este homenaje, que pasará por distintas ciudades a lo largo del año, no solo recuerda su figura, sino que lo celebra como uno de los máximos representantes del flamenco. Además muestra cómo el flamenco, una música local y tradicional, traspasa fronteras y convive con otros estilos. El excepcional elenco incluye intérpretes de primer nivel: al toque estará Josemi Carmona, de la saga de los Habichuela (hijo del guitarrista Pepe Habichuela y la bailaora Amparo Bengala), el pianista Chano Domínguez (primer músico español que grabó con Verve; en 1994 realizó junto a Jorge Pardo '10 de Paco', basado en composiciones del guitarrista), Duquende al cante, Farru al baile, Antonio Lizana al saxo y al cante, Renier Elizalde 'El Negrón' al contrabajo, Israel Suarez 'Piraña' al cajón, Juan Habichuela Nieto a la guitarra, y Antonio Sánchez (baterista de jazz mexicano integrante del Pat Metheny Group) son los elegidos para este homenaje al gran genio de la guitarra, todos ellos fundamentales en la revolución sonora que Paco impulsó.

A través de composiciones emblemáticas, improvisaciones y nuevas creaciones inspiradas en su arte, Paco de Lucía Legacy no solo revive la música del genio de Algeciras, testimonia su legado perdurable, y promete ser una exaltación del arte flamenco.