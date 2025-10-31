La Filmoteca de Murcia revive el mejor cine de terror con su Maratón de Halloween

La Filmoteca de Murcia celebra esta tarde su tradicional ‘Maratón de Halloween’ con la proyección de cuatro largometrajes que van desde un clásico de los años setenta a una producción europea estrenada el año pasado, pasando por dos filmes ochenteros y una producción europea estrenada el año pasado.

En concreto, la sesión comenzará a las 17.45 horas con La noche de Halloween (1978), de John Carpenter, el que inició la saga protagonizada por el asesino psicópata Michael Myers. A las 19.30 horas será el turno de Mads (2024), de David Moreau, una película francesa que narra una noche de pesadilla en un plano secuencia de 95 minutos. Y ya entrada la noche (21.15 horas) será el momento de Noche de miedo (1985), de Tom Holland, una de vampiros, para cerrar esta edición de la maratón –a partir de las 23.30 horas– con El regreso de los muertos vivientes (1985), el debut de Dan O’bannon, conocido por ser guionista de la serie de Alien, Desafío total y Lifeforce. Las entradas para ya están a la venta al precio de 2,5 euros por película.