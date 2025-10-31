Don Juan Tenorio, una tradición que está más viva que nunca

Don Juan Tenorio, la historia escrita por José Zorrilla en 1844 que cuenta la historia de amor entre Doña Inés y el galán que da nombre al texto es un clásico de estas fechas, y más en Murcia. De hecho, son pocos los escenarios que rechazan acoger en torno a la Noche de Difuntos –es decir, hoy– una nueva representación de este drama romántico.

Así, bien sea en un cementerio, como ocurrió el pasado fin de semana en San Javier, o en un teatro al uso, como lleva ocurriendo desde el miércoles en el Romea, los murcianos cuentan con varias opciones –y fechas– si quieren unirse a esta tradición, y aquí repasamos algunas de las principales.

El Tenorio del Romea

Quizá el de mayor solera el de la compañía Cecilio Pineda, dirigida por Julio Navarro Albero. Como se ha avanzado, este grupo teatral lleva desde anteayer realizando funciones diarias, y así seguirán hasta el lunes. En total serán seis representaciones, la última para los centros de mayores.

Esta cita clásica en Murcia pone sobre el escenario telones de papel pintados a mano del final del siglo XIX, acompañados de una escenografía renovada basada en viejos grabados y para la que han contado con el asesoramiento de la Universidad de Murcia. Además, casi cien trajes de la prestigiosa sastrería Cornejo forman el vestuario de este Tenorio: reproducciones de la época de la España Imperial que sus responsables han seleccionado para hacerlo «más sobrio y más propio del siglo XVI», en el que está ambientada la historia de Zorrilla.

Un elenco de en torno a medio centenar de personas se está encargado de poner en pie esta obra, que no sale de gira «por su complejidad», aseguran. Fiel al texto original como pocas, las funciones están programadas a las 20.00 horas, excepto la delb, que subirá el telón a las 19.00 horas. Las entradas, con un precio de entre 15 y 20 euros, están a la venta en la taquilla y la web del Romea.

Una cita con Elvira Pineda

El otro gran Tenorio de la capital es el del Víctor Villegas, responsabilidad de la eterna doña Brígida de la Región, Elvira Pineda. Heredera de la saga con la que prácticamente se inició esta tradición, su compañía, los Amigos del Tenorio, estará sobre las tablas del auditorio mañana, a partir de las 19.00 horas. También hoy, por supuesto, pero las dos funciones programadas este viernes en la Sala Miguel Ángel Clares son exclusivas para alumnos de institutos y usuarios de centros de mayores.

Este montaje –que lleva ya unos cuantos días de gira por la Región– cuenta con una treintena de intérpretes en escena y decorados a cargo del pintor José María Falgas. Además, el vestuario es obra de la reputada modista Julia Garrido. Su directora asegura que cuidan todos los detalles de la obra como si de su propio hijo se tratara, y el público de La Unión y Totana –también el de Ibiza– ya lo pudieron comprobar la semana pasada.

Por cierto, tras Murcia –cuya entrada cuesta 15 euros–, la gira continúa: el domingo estarán en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla; el 8, en el Real Teatro Carlos III de El Escorial, en Madrid; el 15, en el Concha Segura de Yecla; el 22, en el Teatro Geli Albadalejo de San Pedro del Pinatar, y el 29, en el Centro Cultural Enrique Tierno Galván de Lorquí. Vamos, que alargarán la tradición casi hasta diciembre para que nadie se quede sin disfrutar del Tenorio.

Un Don Juan en movimiento

Porque esta tradición no solo se vive en Murcia ciudad. De hecho, Cartagena también tuvo el pasado miércoles su particular dosis del Tenorio de la mano de Ditirambo Espectáculos con Doña Inés del alma mía, que cuenta la historia de los enamorados pero desde el punto de vista del escultor del panteón; una propuesta novedosa como también lo es la de Lorca. Y es que en la Ciudad del Sol será la Hermandad de Labradores del Paso Azul la que corresponda a esta tradición.

De hecho, la de hoy será la décima edición de lo que han llamado La Noche del Tenorio, que llevará la obra de Zorrilla por diferentes espacios del conjunto patrimonial de la Hermandad. Así, habrá representaciones en el claustro del Museo Azul de la Semana Santa, en el patio de la Virgen de Lourdes y en la iglesia de San Francisco. Las entradas se encuentran a la venta en el museo a un precio de 10 euros, y los pases comenzarán a las 20.00 horas, repitiéndose cada hora.

Cerca de medio centenar de actores azules, pertenecientes al grupo de teatro Las Caretas, serán los responsables de trasladas a los asistentes volver a la Sevilla del siglo XVI y de mantener un año más una cita ya consolidada como una tradición en Lorca. De hecho, vecinos de toda la comarca se acercan cada Noche de Difuntos a disfrutar de la representación y todo apunta a que este año volverá a ocurrir.