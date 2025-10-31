El cortometraje lorquino 'La Mort', en la 'shortlist' de los Goya

La Mort, del lorquino Jesús Martínez, 'Nota', es uno de los quince títulos incluidos en la shortlist de los Goya en la categoría a Mejor Cortometraje de Ficción. Durante las próximas semanas se conocerá si finalmente el realizador de la Ciudad del Sol estará en la gran noche del cine español, que se celebrará en su cuadragésima edición el 28 de febrero del año que viene en Barcelona.

La cinta del lorquino -con una amplia y premiada trayectoria en el terreno del cortometraje- llegará a la decisión final de los académicos avalada por los casi medio centenar de reconocimientos que acumula en festivales y certámenes de todo tipo, tanto nacionales como internacionales. Aunque tampoco será la primera vez que 'Nota' se vea en una situación similar: su corto Eusebio80 (2017), que ganó la Biznaga de Plata del Premio del Público en Málaga, ya estuvo preseleccionado para la trigésimo cuarta edición de los Goya.

En cuanto a La Mort, que viene de ganar el primer premio de la Semana del Cine Español de Carabanchel y el galardón a Mejor Cortometraje en el Festival de Torrelavega, se trata de un proyecto rodado en Lorca en la primavera de 2024 y que cuenta, además de con un guion de Santiago Pajares, con Pepa Aniorte y Luisa Gavasa -que ganó un Goya por La novia- como protagonistas. Se trata de una tragicomedia social dramática con toques de humor surrealista en la que una madre y su hija intentan lidiar con la imagen de la muerte en su día a día.