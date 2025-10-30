La Sinfónica recibe al reconocido violonchelista norteamericano Zuill Bailey

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (ÖSRM) regresa esta tarde al Auditorio Regional Víctor Villegas. Lo hará para un nuevo concierto de su ciclo de abono en el que contará como solista con Zuill Bailey, ganador de un Grammy Clásico y otros importantes premios.

El violonchelista, graduado en la Juilliard School neoyorkina y con una larga carrera como solista invitado por numerosas orquestas americanas y europeas, interpretará con los músicos de la Sinfónica el Concierto de Camille Saint-Saëns, considerado uno de los más creativos y virtuosísticos de los escritos por los músicos románticos. Novedoso en su época, fue modelo a seguir por numerosos compositores.

A la batuta estará el chino Lio Kuokman, quien dirige en la actualidad la Filarmónica de Hong Kong y colabora con prestigiosas orquestas. Presentará en la segunda parte del concierto la Sinfonía, nº2 de Rachmaninov, muestra de un espíritu romántico, atormentado y trágico pero con una gran riqueza melódica. Estrenado en 1908, tras superar una penosa enfermedad psíquica, su autor inicia con ella una larga carrera de éxitos que llegaría al cine y a la música popular.

Horarios

La actuación tendrá lugar a partir de las 20.00 horas y las entradas están a la venta en la taquilla del Villegas y en la plataforma bacantix.com al precio de 10 y 15 euros, según ubicación. No obstante, antes del concierto, a las 19.15 horas, habrá una charla con los protagonistas del mismo, quienes ahondarán en detalles de las obras que se escucharán a continuación, de sus compositores y curiosidades del programa, entre otros aspectos.

Al término del concierto, como es habitual, el público podrá hacer uso de la ‘Línea Sinfónica’, un autobús gratuito que traslada a los asistentes al concierto hasta el centro de Murcia.