Un emotivo recuerdo para un músico imprescindible: Nacho Para

En su segunda jornada, la cuadragésimo cuarta edición del Cartagena Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad portuaria, rinde homenaje esta tarde a una «figura clave en la escena musical cartagenera y alma de la banda Bantastic Fand», que dejó su huella en esta cita. Hablamos, por supuesto, de Nacho Para, fallecido en diciembre del año pasado.

El acto tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en la biblioteca Josefina Soria del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, y acogerá una mesa redonda sobre el artista, con entrada libre, y, posteriormente, desde las 20.30 horas, un concierto de la que fue su banda en el salón de actos, cuyas entradas, al precio de 10 euros, se pueden adquirir en la web www.jazz.cartagena.es.

El evento

La primera parte del evento reunirá a músicos, periodistas y amigos de Para, que conversarán sobre su figura. En esta charla participarán, entre otros, el escritor y ‘activista musical’ Joserra Rodrigo –que coordinará la mesa–, el también autor y profesor Juan José Vicedo –responsable de biografías musicales dedicadas a Bob Dylan, Kate Bush y Patti Smith– y los periodistas Alberto Frutos, Miguel López y Carlos Santos. «Será una velada de recuerdos compartidos, donde se pondrá en valor su obra y su forma de estar en el mundo: cercana, honesta y generosa. Una fiesta de la palabra y la música, como a él le hubiera gustado», explican desde el festival.

Después será el momento del concierto de Bantastic Fand, el grupo de cabecera del artista cartagenero. Compuesto ahora por Paloma del Cerro, Paco del Cerro, Carlos Campoy, Iván Estefanía y Fernando Rubio, los que fueran sus compañeros se subirán de nuevo al escenario acompañados de otros artistas invitados con los que reinterpretarán parte del cuidado repertorio de Para.

Su legado

Y es que el homenajeado fue «mucho más que un músico», aseguran desde el Cartagena Jazz Festival: «Fue un narrador de emociones, un defensor de la música sincera y un apasionado de la vida. Su legado artístico y humano lo convirtió en una presencia imprescindible, tanto para la ciudad como para quienes valoran la música hecha con alma», añaden desde la organización, que entienden ésta como una de las citas más especiales de esta edición. De hecho, se acogen a una de sus máximas para lo que queda de programa: «No importa tanto donde lleguemos, sino que el cambio sea bonito», que decía el malogrado artista.