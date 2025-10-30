"Algo así como bailar llorando, ese es el objetivo de mi música"

Helio es el alter ego de José Rodilla, que ganó el Creamurcia 2024 de ‘Otras Tendencias’. Sus influencias vienen sobre todo del indie y el pop electrónico español, con referentes como La Casa Azul o Alizzz. Tras publicar su primer EP, Tiene que salirme bien –pop-art sorprendentemente sustancial y gratamente elusivo–, se ha consolidado como una de los valores más interesantes de la escena emergente.

Recaída, con guitarras eléctricas y sintes detallistas, es el tercer adelanto del nuevo EP de Helio, que junto a Sin hablar, Donde tú quieras ir y otras tres canciones, conformarán el nuevo trabajo de este joven artista, que se mueve en equilibrio entre la simplicidad del bedroom pop, los arreglos electrónicos y la energía del rock ochentero, y cuya voz encantadora transmite duras verdades envueltas en perfecta melancolía pop. El proyecto, deliciosamente desestabilizador, abunda en melodías frágiles, belleza estelar y encanto a raudales, y verá la luz en diciembre. Pinta muy bien el futuro de Helio, que este viernes se presenta junto a La Estrella de David en una nueva cita del ‘Ciclogénesis’.

Ganaste la última edición del CreaMurcia de ‘Otras Tendencias’. ¿Por qué participaste en esa modalidad y no en ‘Pop-Rock’? ¿Había más posibilidades y menos inscritos? ¿Qué ha supuesto para ti este premio?

Me presenté a ‘Otras Tendencias’ principalmente por la regla no escrita de que la categoría de ‘Pop-Rock’ es más para bandas, aunque luego no es siempre así, claro. También porque creía que mi estilo musical entonces no era puramente pop-rock, pero sinceramente soy muy malo con los géneros. El premio supuso un pequeño empujón para empezar a profesionalizar la manera de hacer las cosas con mi música, aparte de la ilusión y el gusto de ganar el certamen musical de tu ciudad.

¿Qué sentiste en aquella final del CreaMurcia de ‘Otras Tendencias’, al estar defendiendo tus canciones con tu propia voz? ¿La gente se sabía las canciones?

Probablemente fue uno de los conciertos en los que más tranquilo estuve, más que en la final del año anterior. Todo salió bien, la gente que se sabía las canciones lo dió todo y, los que no, se aprendieron muchas letras allí.

Murcia tiene una cantera de talento sobresaliente. ¿A ti qué te parece? ¿A qué crees que se debe?

Sinceramente, no tengo ni la más mínima idea, debe ser el agua o algo. La verdad es que es una gozada estar en un lugar donde la escena está tan viva y donde prácticamente nos conocemos todos entre nosotros y compartimos salas, ensayos y hasta miembros de otras bandas.

¿Cómo ha evolucionado la relación entre José Rodilla y Helio desde tus inicios? ¿Hay temas, emociones o sonidos que solo pueden ser explorados a través de este proyecto?

Al principio me propuse que Helio fuera algo así como un personaje, alguien ajeno a mí que cuenta sus propias historias. Pero en realidad no hay ninguna diferencia, Helio soy yo para lo bueno y para lo malo, son mis historias y mis canciones. Creo que el proyecto trata siempre temas similares desde diferentes puntos de vista, pero con una misma voz narrativa melancólica y autoconsciente.

Te describes como alguien que combina melancolía y energía, con «letras tristes y música pop vibrante». ¿Es esa dualidad una búsqueda consciente o simplemente el resultado natural de tu proceso creativo? ¿Sigues viéndote así en tu nuevo EP?

Es totalmente una búsqueda consciente. De hecho, es el propósito que busco con mi música: que por un lado te toque la fibra nostálgica mientras la música te lleva por un camino mucho más animado. Algo así como bailar llorando, ese es el objetivo. Sí que creo que para este nuevo EP estamos un poco en esa línea, quizá ya no es una búsqueda a toda costa, sino más un estilo que ya tienen las canciones.

La Casa Azul por la sensibilidad pop, Alizzz por la producción moderna... ¿Qué referentes han sido cruciales para perfilar el sonido actual de Helio? ¿Cómo se manifiesta tu fascinación imperecedera por los Beatles?

Las referencias que mencionas son claves en el sonido de Helio. También he sido siempre muy fan de grupos pop como La Oreja de Van Gogh o Pereza; seguro que algo se me va colando de ellos. Y en cuanto a los Beatles, están presentes en toda la música pop que se hizo después de ellos, así que después de valer de inspiración a miles de grupos, algo habrá trascendido, digo yo. La verdad es que me cuesta bastante escuchar música nueva, pero me esfuerzo.

¿Prefieres centrarte primero en la melodía y la producción, o la letra (con su carga dramática y autocrítica) es el punto de partida de tus canciones?

Es un ‘problema’ que afronto siempre en la composición. Me cuesta mucho separar todas las vertientes de una canción, y acabo haciendo todo a la vez, lo que es bastante arriesgado por mi parte. Igual estoy escribiendo una letra en un cuaderno mientras que busco el golpe de caja exacto que quiero que suene en la canción final. No lo recomiendo, es mejor ser ordenado, pero no me sale.

¿Tu primer EP, Tiene que salirme bien, colmó tus expectativas?

Diría que sí. En su momento no me lo pareció, pues uno siempre tiene grandes expectativas de sus proyectos, aunque no siempre lo reconozca, pero habiendo pasado algo de tiempo estoy muy orgulloso de ese trabajo y de cómo me ha servido de carta de presentación. Creo que resume muy bien el tipo de música que hago.

No sé hacerlo mejor, el tercer single, transmite frescura y liberación al asumir errores y seguir adelante con tu vida. ¿Te gusta jugar con los títulos?

Me encanta jugar con los títulos; a veces me gusta incluso más que hacer el resto de la canción. Creo que una canción puede cambiar su significado completamente cambiando solo el título.

¿Te has llegado a topar con algún obstáculo que interfiera en tu desarrollo artístico?

Cualquier artista emergente estará de acuerdo conmigo cuando digo que casi todo son obstáculos en el desarrollo artístico de un proyecto, pero ahí está la gracia, en superarlos cuando vayan apareciendo y evolucionar.

En temas como Dónde tú quieras ir exploras la incertidumbre en las relaciones. ¿Un hilo conductor emocional o temático une tus composiciones más recientes?

Aquí tengo que ser honesto y confesar que la gran mayoría de canciones que he publicado últimamente llevan escritas entre dos y tres años. Ha sido más una cuestión de agrupar las que tienen una temática común y encontrar ahí la narración. Pero sí, me gusta siempre moverme en las emociones intermedias al escribir, esas que no sabes explicar bien con palabras (por eso lo de las canciones).

Lo último que has sacado es Recaída, que has descrito como un pop de manual, pero con una coda final que roza el electrodisco. ¿Cuál es la historia o el sentimiento detrás de esta canción, y cómo logras que un mensaje de ese tipo funcione tan bien en un contexto tan bailable?

Lo que esa canción representa es básicamente abrazar el fracaso. Retrata el momento justo en el que cedes a la tentación, y por un movimiento muy sutil la bala te alcanza. Creo que es una sensación que todos experimentamos en algún momento: el «¿por qué lo habré hecho?», y pienso que es interesante tratarlo con música amable y melódica, quitándole hierro al asunto y relativizándolo.

Me ha llamado la atención, tanto en el disco como en vuestros directos, ese equilibrio entre lo bailable y melódico. ¿Cómo conviven esas dos caras en el proceso de creación?

En mis canciones diría que siempre prima lo melódico, y el hecho de que sean o no bailables ya depende del tema en concreto. Sí que es verdad que en directo hay que darle un empujón a muchos temas cuya versión de estudio es más suave. Los directos son para disfrutarlos al máximo, tanto los músicos como el público.

¿Cuál es tu próxima meta, los planes inmediatos de Helio? ¿Podemos esperar un álbum completo pronto, o seguirás lanzando sencillos? ¿Hay alguna colaboración que te ilusione especialmente?

Por el momento, en enero tendremos un nuevo EP con los singles que han ido saliendo y algún que otro tema más. En cuanto a hacer un álbum, la verdad es que me encantaría, quizá sea el próximo proyecto a largo plazo. Mientras tanto ya te adelanto que hay más de una colaboración que se está cociendo y que tengo muchas ganas de que salga a la luz.