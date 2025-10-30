Los ochenta años de pintura de Fulgencio Saura Mira

A sus 87 años, Fulgencio Saura Mira recibió ayer un merecido homenaje; homenaje en forma de retrospectiva, de gran exposición con la que resumir –si es que eso es posible– una trayectoria pictórica tan amplia como lo está siendo su propia vida. Porque el murciano prácticamente nació siendo artista, o destinado a ello.

Lo pueden comprobar desde ayer los murcianos y visitantes del Museo de Bellas Artes de la capital del Segura, el Mubam. Allí, a última hora de la tarde de ayer, inauguró la consejera de Cultura, Carmen Conesa, una muestra que es clara y concisa desde su propio título: Saura Mira. Pues el nombre del creador es presentación más que suficiente para los entendidos del arte regional.

Nacido en plena guerra civil, Fulgencio Saura Mira (Murcia, 1938) es objeto de una profunda relectura a cargo de Martín Páez Burruezo, quien fuera director durante más de dos décadas del Almudí (y, hoy, presidente de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca). El resultante es una colección de más de medio centenar de obras en las que hay lienzos y acuarelas, pero, sobre todo, piezas «cuidadosamente elegidas por el comisario para sintetizar la amplia y diversa trayectoria de Saura Mira», señalan desde el museo.

Exposición de Saura Mira, en el Mubam / ISRAEL SANCHEZ

De hecho, Martín Páez Burruezo ha querido ser concienzudo con el encargo y ha profundizado en la producción de Saura Mira hasta llegar a sus primeras composiciones infantiles. Es más, algunas de ellas están presentes en este proyecto expositivo, que evoluciona progresivamente hasta sus más recientes paisajes y naturalezas vivas. «El visitante podrá descubrir la evolución de un pintor de pincelada descriptiva que ha conjugado expresión, técnica y emoción a lo largo de toda su carrera», explicó la consejera al respecto.

Por su parte, el comisario señala que en las primeras obras de Saura Mira se advierte la «descripción de su entorno inmediato y familiar, con una mirada intimista y un uso delicado de los tonos azules». De ahí pasamos a los años sesenta, cuando su pintura adopta «un expresionismo vigoroso, de rojos intensos y azules profundos en retratos, interiores y bodegones. Aunque será el paisaje el género que definirá su estilo y al que permanecerá fiel a lo largo del tiempo», añade.

Más tarde, en los años ochenta, su obra se caracteriza por «una pincelada firme y densa, con una materia pictórica rica que dota de vida sus bodegones y paisajes». Y, posteriormente, en los noventa, el artista se adentra en «un territorio más introspectivo y expresionista, con obras de gran fuerza emocional y técnica depurada».

Por último, en su etapa más reciente, Saura Mira retorna a un lenguaje más libre y luminoso donde la figura humana vuelve a ser protagonista simbólica dentro del paisaje.

Un talento prematuro

La exposición sirve también para recordar la vida de Saura Mira, que se inició en la pintura desde siendo joven de la mano de su padre, el también pintor Saura Pacheco (1905-1999). De hecho, con tan solo 12 años obtuvo su primer premio y a lo largo de su carrera ha participado en numerosos certámenes y exposiciones, tanto individuales como colectivas. Además de su labor como pintor, ha desarrollado una destacada faceta como investigador histórico y ensayista literario, «contribuyendo al conocimiento del patrimonio cultural murciano», apuntan desde la Consejería de Cultura.