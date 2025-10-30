Celia Jiménez homenajea en Caravaca a Murcia, una tierra a la que estará "siempre agradecida"

La segunda edición del Festival Flamenco de Caravaca de la Cruzentra mañana en su recta final de la mano de la joven cantaora Celia Jiménez, que ofrecerá su espectáculo Dos vientos diferentes en la ermita de San Sebastián, a partir de las 20.30 horas. En él, la protagonista hará un recorrido por los cantes más representativos de Cádiz y de Levante, aunando tradición, pureza y modernidad.

«Estoy muy contenta de venir a presentar mi último trabajo en un entorno tan especial como es la Ermita de San Sebastián», ha asegurado Celia Jiménez en una entrevista con motivo de su actuación en el festival caravaqueño. Le acompañarán, a la guitarra, Óscar Zoilo; a la percusión, Alejandro Solano, y, al baile, Marcos Morales. «Haremos un repaso por los cantes de la tierra que me ha adoptado, como es Murcia, caso de la taranta, y también por los de mi tierra natal, como son las alegrías de Cádiz», adelanta la cantaora.

Sobre los cantes gaditanos explica que «son cantes más rítmicos, y eso aquí no se estila tanto», destacando que ella siempre intenta hacer estos palos «con todo el respeto, pero también haciendo guiños a mi edad, 25 años –añade–, intentando buscar que suenen más a mi estilo y mi generación».

Desde pequeña

Celia Jiménez Márquez, nació en Alcalá de los Gazules (Cádiz). Desde muy pequeña frecuenta los ambientes flamencos de su pueblo e inicia su andadura en el mundo del cante flamenco con la edad de 15 años. Pronto comienza a destacar por su poderosa voz y el conocimiento profundo de los estilos flamencos. Ha sido becada para cursar dos años de especialización en la Fundación Cristina Heeren de Sevilla con grandes maestros como José de la Tomasa y Esperanza Fernández.

Actualmente está cursando el tercer año de los estudios superiores de cante flamenco en el Conservatorio Superior Manuel Massotti de Murcia, en el que está ampliando su repertorio de cantes mineros con los catedráticos de flamenco Curro y Carlos Piñana. «Ha sido una experiencia muy satisfactoria. Yo les debo mucho a ellos. Este año termino mi carrera y me siento en el momento más creativo de toda la carrera, así que muy agradecida a Murcia; lo estaré siempre», explica la cantaora.

Ha actuado en numerosos festivales de Andalucía y la Región de Murcia, y en los tablaos de flamenco más importantes de Sevilla y Cádiz. Ha sido semifinalista dos años consecutivos en el Concurso Internacional de cante por Peteneras. Sobre sus inicios recuerda que su padre toca la guitarra flamenca, «y yo me inicié con él a coger tonito, aunque no fue enteramente en el mundo del flamenco», confiesa. Posteriormente siguió su formación haciendo el Bachiller de Artes Escénicas.

Sobre el momento que atraviesa el flamenco ahora mismo asegura que tenemos a grandes artistas en España: «Están poniendo de manifiesto que la llama del flamenco nunca se apagará, porque es nuestra tradición y lo llevamos por bandera», destacando que este género «entra por todos sitios, por todas las músicas y tradiciones, una de las cuestiones que los hace Patrimonio Inmaterial de la Humanidad».

Futuro prometedor

La cantaora estuvo siete años en un grupo que se llama Toma Castaña, que interpretaba villancicos flamencos, y durante las últimas semanas ha estado grabando en estudio un villancico propio que saldrá en las próximas semanas. También está trabajando en el tablao flamenco El Mentidero, de Alicante, que ha supuesto un gran aprendizaje para ella. Por otro lado, ha realizado numerosos recitales por diferentes puntos clave en la historia del flamenco, como La Unión, y tiene en mente varias actuaciones de cara a la Navidad.

El director del festival, Carlos Piñana, destaca sobre Celia Jiménez que es «una cantaora con una voz muy personal, siendo una de las mejores alumnas del Conservatorio Superior de Música, donde está ampliando sus conocimientos sobre el flamenco y la tradición de nuestros cantes mineros».