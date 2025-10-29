El Titeremurcia regresa con medio centenar de funciones en diez días

Medio centenar de funciones –además de talleres, proyecciones e incluso una exposición– y cerca de una treintena de espacios implicados de toda la Región. Lo cierto es que pocos festivales en la Región llegan tan lejos como el Titeremurcia, que este martes desveló la programación de su vigésimo cuarta edición. Lo hizo en rueda de prensa, en el Teatro Circo de la capital del Segura, y de la mano de su director, Ángel Salcedo Santa, también presidente de Unima, asociación sin ánimo de lucro para la difusión y muestra del arte de la marioneta; con él estuvieron, entre otros, el concejal de Cultural, Diego Avilés, y el director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, ambas instituciones responsables de un modo u otro de buena parte de los escenarios del festival.

Este tendrá lugar, en concreto, del 7 al 17 de noviembre; es decir, arrancará la próxima semana y, durante diez días, traerá hasta nuestra comunidad a algunas de las compañías más punteras del país en lo que a esta disciplina se refiere. Pero el equipo de Salcedo Santa no se olvida de que hablamos del Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región y, en este sentido, la invitada de honor de este año es la compañía suiza Frau Trapp, que presentará su espectáculo Five lines en el Romea el domingo 9. Hablamos de un espectáculo multidisciplinar con visuales y banda sonora interpretada en directo que narra la historia de un músico en un hipotético mundo futuro de carácter distópico, en una tierra que agoniza tras el colapso climático.

Además, este año el Titeremurcia forma parte de la Ritto, la Red de Festivales Internacionales de Teatro de Títeres y Objetos de Otoño, con lo que serán varios los profesionales de renombre que visiten la Región para conocer su propuesta. Nos referimos a destacadas figuras del sector como Karen Acioly (Brasil), Roberta Colombo (Italia) y Andrea Pérez de Castro (Chile), que protagonizarán a su vez un encuentro profesional en el Teatro Circo programado para el sábado 15 de noviembre.

Espacios y obras

En total, en el programa de esta edición hay veintiuna obras diferentes de diecisiete compañías. Y, en lo que respecta a los escenarios de Murcia, a los teatros Circo y Romea se suman el Bernal, de El Palmar, y los auditorios municipales de Beniaján, Cabezo de Torres, Algezares, La Alberca y Guadalupe. Pero también hay programación en Las Claras, el Párraga, la Filmoteca, el espacio escénico de PupaClown y los centros culturales del Carmen, Valladolises, Lobosillo, El Raal y La Arboleja, así como en La Madriguera, La Luz de la Verbena y Libros Traperos. Por otro lado, el Titeremurcia vuelve a Molina (Teatro Villa), Jumilla (Teatro Vico), Santomera (Teatro El Siscar), San Pedro del Pinatar (Casa de la Cultura), Águilas (Casa de la Cultura) y Los Alcázares, cuyo escenario será, nuevamente, el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Por ejemplo, el festival arranca el día 7 en Las Claras de la mano de la compañía catalana Txo Titelles, vieja conocida del Titeremurcia. Presentarán Cotón a las 18.00 horas en una función que será gratuita, pero, solo media hora después, Cacauet Teatre hará lo propio en Águilas con El conejito que quería bizcocho, ganadora del Drac D’Or 2024 al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar de la Fira de Titelles de Lleida. Además, la guipuzcoana Larraitz Urruzola estará esa misma tarde en Lobosillo con Dona Barriga Verde y Xip Xap Teatre, en el Teatro Circo con Sé tortuga.

Muchas de las citadas tienen otros pases: Dona Barriga Verde abrirá la programación del sábado 8 en El Raal y también estará el domingo en la Plaza del Romea, y El conejito que quería bizcocho también se podrá ver durante la segunda jornada del Titeremurcia pero, esta vez, en Los Alcázares, así como al día siguiente en San Pedro del Pinatar. El sábado también contará con la actuación de los chicos de La Canica Teatro y su versión de El mago de Oz, que se subirá a las tablas del Auditorio de Beniaján para el domingo presentarse en Jumilla, y lo mismo con Adelina y Hop, de los citados Txo Titelles (el sábado en Molina y el domingo en La Alberca). Completa la programación de este segundo día El dominador de vientos, de Théâtre de l’Alambre, que llega al Párraga, mientras que el domingo, además de Five lines y las ya citadas, hay que mencionar La selva, de Teloncillo Teatro.

La programación continuará el miércoles 12 con CERA: 500 horas de vuelo, de Carlos Gallardo, en el Teatro Circo, que ofrecerá dos pases de esta obra para público adulto: a las 18.00 y a las 20.00 horas. Y el jueves hay seis funciones previstas de tres obras diferentes: tres de An-Ki, de Cía. Ortiga, en Algezares; dos de Prensa, luego exista, de Teatro Tortuga, en La Luz de la Verbena, y Natalia, de La Chana Teatro, en El Palmar. De la primera, por cierto, habrá otros tres pases el viernes y otros tantos el domingo en el mismo espacio, mientras que Animamundi Teatro estará con El cuento de la estrella en La Arboleja y los Titiriteros de Binéfar, en el TCM con El abrazo, que el sábado se podrá ver en Jumilla.

De hecho, el fin de semana volverá a ser intenso con tres funciones más el sábado –además de las citadas– y cuatro el domingo. Junto a las tres de An-ki y la de El abrazo, en Los Alcázares Animamundi presentará Pilla el fuego y corre, que el domingo llega a Guadalupe, y Títeres de la Matallina estará en La Madriguera de Torreagüera con Aquello que nos une. Y la programación del domingo 17, último día, se completa con Calle del Rebaño, 14, de Títeres Caracartón, en Santomera; Blancanieves, de La Chana Teatro, en el Centro Escénico PupaClown de Murcia, y No nos moverán, de Titiriteros de Binéfar, en la plaza del Romea. Además, ese mismo día se inaugurará en el Circo la exposición Semilleros, organizada por Periferia Teatro, que podrá visitarse hasta el miércoles 19.

Programación paralela

Por otro lado, la Filmoteca regional acoge tres proyecciones: James y el melocotón gigante (día 8), Las aventuras del príncipe Achmed (día 9) y Memorias de un caracol (día 11), y se han organizado dos talleres: uno de títeres con varilla a cargo de Ana Morcillo en el Centro Cultural del Carmen (día 12) y otro de sombras en Valladolises, de la mano de Animamundi Teatre. Toda la información sobre estas y el resto de actividades puede consultarse en la página web www.titeremurcia.com, donde también se pueden adquirir las entradas para los espectáculos de pago, que este año oscilan entre los 3 y los 12 euros.