Llega hasta Calasparra 'La Celestina: hilando fino', la clásica tragicomedia de Fernando de Rojas en tono de humor

El concejal de Cultura, Pablo Cassinello, y uno de los actores protagonistas, Javi Soto, presentaron en rueda de prensa, "La Celestina: hilando fino", propuesta de Apócope Teatro en producción con Arena Teatro y Danza, que rescata el clásico del Siglo de Oro con un tono fresco, cómico y actual.

El espectáculo se representará el viernes 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal de Calasparra. Precio de entrada: 5 euros.

La Celestina, todo un clásico de la literatura española, es una historia de deseo y codicia en la que se plasma la diferencia de clases de la España del siglo XVI. Calisto se enamora locamente de Melibea, pero esta lo rechaza. Así empieza esta historia universal donde Celestina, una vieja alcahueta que regenta un prostíbulo, participa junto a otros personajes en una trama donde todo viene alimentado por el poder, la pasión y el dinero.

Red de araña que se teje en torno a la manipulación

Pablo Cassinello y Javi Soto presentando la obra / La Opinión

Según explicó el actor de la obra, Javi Soto, “hilando fino hace referencia a esa red de araña que se teje en torno a la manipulación, la trampa, la venganza, la codicia y la supervivencia de las clases bajas. También tiene que ver con esos hilos que nos conectan con las personas y que, a veces, se rompen”, continúa Soto, “hilando fino trata, además, sobre el amor entre dos personas que toman los extremos de un mismo hilo y se atraen, como ocurre con Calisto y Melibea, cuya pasión desenfrenada surge a partir del rechazo”.

Respetando la trama original y en clave de humor, Apócope Teatro y ARENA Teatro y Danza, presentan una propuesta única y genuina con el objetivo de acercar la obra de Fernando de Rojas a todo el público

Respetando la trama original y en clave de humor, Apócope Teatro y ARENA Teatro y Danza, presentan una propuesta única y genuina con el objetivo de acercar la obra de Fernando de Rojas a todo el público.

La obra

cartel la celestina / La Opinión

En palabras de Javi Soto, “la Celestina está más actual que nunca. Es un clásico atemporal que aborda temas universales, como el empoderamiento femenino, donde tanto Celestina como todas las mujeres de la obra toman las riendas de su destino”, concluye el actor.

La obra, que ya se presentó con éxito el pasado mes de enero en el Teatro Bernal de El Palmar y ahora se encuentra en gira por toda la región, tiene como particularidad, al igual que la anterior producción de la compañía Don Juan Tenorio: un clásico en clave de humor, que dos actores y una actriz interpretan todos los personajes de la trama.

Dos actores y una actriz interpretan todos los personajes de la trama

Los intérpretes Javi Soto, Joselu Cremades y Raquel Catasús despliegan sobre el escenario un abanico de personajes llenos de energía, ironía e ingenio, en una puesta en escena que combina ritmo, comicidad y reflexión.

Sin duda, la picaresca, la venganza y los anhelos de salir de la miseria, son ingredientes de una historia donde el empoderamiento de la mujer es importante. En un mundo donde los hombres desean, Celestina y sus pupilas despiertan y actúan en beneficio propio.