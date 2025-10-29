Exposiciones
Fotografía ‘post mortem’ en la web del Archivo General con motivo del Día de Difuntos
El centro organiza esta curiosa muestra virtual que incluye fotografías de los murcianos Fernando Navarro y José Casaú y que podrá verse este viernes
L. O.
El Archivo General de la Región de Murcia ha organizado, con motivo del Día de los Difuntos y de la celebración de Halloween, una nueva galería fotográfica virtual dedicada a una práctica tan desconocida como conmovedora: la fotografía post mortem, dirigida a conocer cómo afrontaban nuestros antepasados la pérdida de un ser querido y qué lugar ocupaba su memoria en el seno familiar.
Y es que durante el siglo XIX y buena parte del XX, cuando la mortalidad infantil era elevada y los retratos en vida eran poco comunes, muchas familias encontraron en estas imágenes la única forma de preservar el recuerdo de un ser querido.
La exposición, disponible en la web del Archivo General (archivogeneral.carm.es) a partir del viernes, reúne una selección de piezas procedentes de los fondos fotográficos del centro, entre los que destacan los trabajos de Fernando Navarro y José Casaú, así como imágenes pertenecientes a colecciones privadas de familias como los Fontes Pascual del Riquelme-Viudes, Jiménez de Cisneros o Dictinio de Castillo.
