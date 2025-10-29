El Cartagena Jazz arranca con la mirada en los músicos de aquí

Se acabó la espera. Hoy arranca la cuadragésimo cuarta edición del Cartagena Jazz Festival, una de las citas musicales con más solera de la Región. Y lo hace, como vienen siendo habitual en los últimos años, en Mr. Witt Café, y con un ciclo muy especial para la organización (o, lo que es lo mismo, para el Ayuntamiento de la ciudad portuaria). Porque, durante las tres próximas semanas, este espacio acogerá cada miércoles un concierto, y todos ellos tendrán un denominador común: que estarán protagonizados por artistas locales.

Porque la huella del Cartagena Jazz Festival es patente. Son ya varias décadas acercando a las grandes estrellas del género a este rincón del sureste español, y eso acaba calando y propiciando el caldo de cultivo idóneo para que de él germinen nuevos músicos, jóvenes que han crecido disfrutando de estos conciertos y que hoy están listos para subirse al escenario de Mr. Witt y demostrar su valía. En concreto, hoy será el turno de Emilio Saura, Pablo Abellán y Alejandro Solano.

Juntos forman el trío Triceratops, y se subirán a la tarima a partir de las 21.30 horas. Solano se encarga de las percusiones y Abellán, del bajo, pero especialmente destacada en la labor de Saura, que se encarga del balafón, un instrumento tradicional de Burkina Faso que otorga a este proyecto un plus diferencial. Así lo entiende Eugenio González, director del festival, que explica que el combo cartagenero ha sido capaz de llevar la música del oeste de África a un ámbito «más moderno y actual», destacando a su vez su inventiva como músicos y su capacidad para explorar diferentes estilos y estéticas sonoras.

Así suena el balafón de Saura:

«Se trata de un sonido único, lleno de ritmo, calidez y exploración sonora», apunta González, también director general de Cultura del Consistorio. «Minimalismo, jazz y composiciones propias darán forma a un concierto que nos invita a escuchar las historias no contadas que habitan tras cada nota», añade el responsable del festival, quien explica que esta el resto de actuaciones en Mr. Witt se enmarcan dentro del ciclo ‘Creadores’, la iniciativa impulsada por la asociación Por Amor al Arte y que apuesta por dar espacio durante todo el año al talento emergente de la Región. En este sentido, el 5 de noviembre será el turno del proyecto Bajo mi voz, de Choby Scheufler y la cantante española Leyre Perrino, mientras que el 12 visitará la cafetería el pianista Eugenio Fernández.

EL CONCIERTO Triceratops Lugar: Hoy, 21.30 horas. Lugar: Mr Witt Café, Cartagena. Precio: 5 euros.

La programación principal

Se trata de un aperitivo de lujo para lo que está por venir, especialmente en el Auditorio El Batel, que acoge la programación principal del festival. Por allí pasarán en los próximos días grandes nombres del jazz y otros géneros afines como Morgan, Kandace Spring, Paquito D’Rivera, Gustavo Santaolalla, Tigran Hamasyan, Dorantes y Moisés P. Sánchez juntos, Stacey Kent y Cécile Mclorin Salvant. No obstante, estos conciertos arrancan el viernes con un gran homenaje al guitarrista Paco de Lucía. El espectáculo contará con Josemi Carmona a la guitarra, Chano Domínguez al piano, Duquende al cante, Farru al baile, Antonio Lizana al saxo y al cante, Renier Elizalde ‘El Negron’ al contrabajo, Israel Suárez ‘Piraña’ al cajón, Juan Habichuela Nieto a la guitarra y Antonio Sánchez a la guitarra. Toda la información está disponible en www.jazz.cartagena.es.