Jaime Lorente presenta su nueva película en casa

El murciano Jaime Lorente, uno de los actores con más proyección del panorama nacional, estuvo ayer en los cines Centrofama de su ciudad natal. Lo hizo acompañado por algunos miembros del equipo de Reversión, su última película, que llegará a las salas el próximo día 7. Sin embargo, algunos afortunados pudieron ver este lunes el filme en primicia y en compañía del intérprete, popular como Denver en La Casa de Papel.

Jaime Lorente en la tienda de los cines Centrofama. / Juan Carlos Caval

En esta ocasión, bajo la dirección de Jacob Santana, es el protagonista de un acelerado thriller psicológico que tiene la salud mental como telón de fondo. En concreto, Lorente da vida a Mario, un joven que se muda a una nueva casa con sus padres y con su hermano mayor David, al cual está muy unido. Su personaje sufre episodios de ansiedad y falta de concentración, por lo que está tomando una medicación de manera regular, y una tarde lluviosa, Mario presencia como secuestran a su hermano mayor.

Después de 19 días de angustiosa espera, David -interpretado por Manuel Vega- vuelve a casa, pero no recuerda nada de su desaparición. Desde ese momento, Mario nota suficientes cambios en la personalidad y el comportamiento de su hermano mayor como para empezar a creer que la persona que ha regresado no es su verdadero hermano.

Manuel Cebrián, José Guillén, Carmen Conesa, Jaime Lorente, Jacob Santana y Diego Avilés. / Juan Carlos Caval

Belén Rueda y Fernando Cayo también forman parte del reparto de esta cinta, aunque no pudieron asistir a este preestreno. Sí lo hizo el director, Jacob Santana, que ha dirigido capítulos de la serie Paquita Salas y proyectos como UPA Next y Looser, así como videoclips para bandas de la talla de Estopa, que confiaron en él para El matadero. La consejera de Cultura, Carmen Conesa; el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, y los concejales José Guillén y Diego Avilés acompañaron al realizador y al propio Lorente durante esta tarde de cine en Murcia.