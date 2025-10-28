Carmen Conde vive en El Batel

Hoy vuelve a la vida una de las grandes hijas de la ciudad de Cartagena. Carmen Conde, maestra, poeta y primera mujer académica de número de la Real Academia Española, se subirá a las tablas del Auditorio El Batel a partir de las 21.00 horas. Lo hará gracias a José Velasco, de Okapi Producciones, y Paula Paz, productora y directora de El sillón K, la obra teatral que recupera la voz de esta ilustre cartagenera.

Aunque la responsable principal de que la voz de Conde vuelva a resonar en su ciudad será Manuela Velasco, actriz ganadora de un Goya –en 2008, por su papel en [REC]– y criada en una familia de tradición interpretativa, pues es sobrina de la añorada Concha Velasco. Porque la madrileña es la encargada de meterse en la piel de la escritora de la Generación del 27 en esta obra subtitulada Cartas desde el olvido.

En este sentido, cabe señalar que El sillón K no es una obre biográfica, sino un recuerdo de la voz poética de Conde. Y, para ello, su creadora –la citada Paula Paz– ha tirado de la particular relación epistolar de la cartagenera con Katherine Mansfield, destacada autora neozelandesa anclada en la tradición literaria del modernismo.

De este modo, la obra se vertebra a través de estas cartas y se completa con el cuerpo poético de ambas escritoras, fragmentos del diario de Mansfield y con el discurso de entrada a la RAE de Carmen Conde. Además, «el uso de la música, la palabra grabada y las proyecciones audiovisuales son fundamentales en esta propuesta», señalan desde el Ayuntamiento de la ciudad portuaria en una nota en la que se destaca el papel del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver en la producción de esta pieza.

Pero Velasco no estará sola sobre el escenario. Le acompañará la bailarina Estela Merlos, lo que hace de esta una obra multidisciplinar que mezcla teatro con poesía y también con danza. ¿Y Mansfield? Ella no aparece en escena, pues las cartas de Conde están escritas doce años después de la muerte de la neozelandesa.

Sin embargo, «en estas cartas, de una viva hacia una muerta, laten la cotidianidad y las dudas existenciales, la muerte, el gozo extraño de las pequeñas cosas y el misterio absorbente de la creación artística», explican los responsables de El sillón K. «Carmen Conde las escribió –añaden– desde la fascinación y la curiosidad, a la vez que dejó traslucir en ellas una complicidad que no entiende de tiempo, distancia ni idioma y que, con una belleza mágica, difumina la frontera entre la vida y la muerte».

En definitiva, una obra perfecta para acercarse, si no a la vida de Conde, sí a la forma en la que ella entendía el uso de la palabra y en la poesía que adornaba todos sus escritos, fueran en prosa o en verso. Es decir: un homenaje merecido y que por fin llega a la ciudad donde mejor puede entenderse.

Las entradas están disponible en la taquilla y la web de El Batel a 20 euros.