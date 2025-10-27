Exposiciones
Tarrassó explora los límites entre arte y gastronomía en ‘La frutta che scherza’
La Galería ArteNueve inaugura en Murcia la muestra del artista y gastrónomo catalán, comisariada por Joaquín Espinosa Ruiz
L. O.
El artista y gastrónomo Carles Tarrassó (Gandía, 1991) presenta en Artnueve su nueva exposición, 'La frutta che scherza', un proyecto que reflexiona sobre el diálogo entre el arte y la gastronomía y que podrá visitarse a partir del 23 de octubre en el espacio AP1, anexo a la galería murciana.
Comisariada por Joaquín Ruiz Espinosa, la muestra propone al visitante una experiencia sensorial en torno al gusto, la forma y la mirada. Tarrassó parte de la idea de que la gastronomía —"la única de las artes que apela a todos los sentidos"— puede ser también una práctica estética y un lenguaje artístico capaz de entrelazar emoción, concepto y experiencia, relata el artista.
El título de la exposición, tomado del ensayo 'El país donde florecen los limoneros' de la escritora Helena Attlee, hace referencia a las frutta che scherza —esas frutas de morfologías caprichosas que en la tradición italiana parecen "bromear con la naturaleza"— y sirve de punto de partida para una exploración de lo orgánico, lo imperfecto y lo lúdico.
