Música
Pitingo actuará en el Villegas junto a la Sinfónica de la UCAM y la Coral Discantus
Las entradas para ver al artista en el auditorio murciano ya están a la venta
E.P.
El cantante Pitingo ofrecerá un concierto el próximo 20 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, donde aterrizará con su nuevo espectáculo acompañado por la Orquesta Sinfónica de la UCAM, bajo la dirección de Salvador Pérez, y la Coral Discantus, dirigida por Ángel Carrillo.
El artista andaluz, conocido por su innovadora fusión de flamenco, soul y gospel, unirá su voz y estilo personal al talento sinfónico de los músicos murcianos, según informaron fuentes de la UCAM en un comunicado.
Este concierto contará también con la colaboración especial de Carmen Mateo, que aportará su sensibilidad artística a una propuesta que combina emoción, técnica y riqueza musical.
Los interesados en obtener entradas y recabar más información pueden acceder a la web 'https://www.auditoriomurcia.org/agenda/pitingo-52225'.
