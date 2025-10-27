Piso piloto: "Lo importante es que suene a caos;de la mezcla salen cosas guapas"

Cuando la frustración de que a toda una generación que vive en semisótanos "con mobiliario de cartón" le tomen "el pelo" tiene que salir por algún lado... también en el apartado musical. Así lo cantan Piso Piloto, la banda afincada en Madrid formada por los santanderinos Xuspi y Samu y el murciano Mario Cyrus. Con ese cruce de Comunidades, no es de extrañar que quieran contribuir a la vivienda digna. De ese asunto va el homónimo primer single con el que se han presentado tras pasar por el último CreaMurcia Pop-Rock, pero en sus canciones venideras también habrá "psicólogos, compra compulsiva online, necesidad de deporte para desconectar, la criminalización y sobredimensión de la okupación". En definitiva, resumen las «putadas» que les han hecho a los jóvenes que habitan la precariedad.

¿Qué tal? ¿Cómo se siente uno tras publicar el tema que marca el pistoletazo de salida de una banda?

—Xuspi: La verdad es que es una sensación increíble. Ha sido un proceso largo, pero es muy gratificante ver el tema ya publicado al fin. Sin embargo, esto es solo el comienzo.

—Mario: Pero seguimos pagando nuestro piso sobrepreciado en el centro de Madrid, yendo a currar a la misma hora y, eso sí, quedando para crear más cosas nuevas.

Se estrenaron primero en directo, en el CreaMurcia de este año. ¿Cómo fue, cómo recuerdan ese concierto?

—X.: Llegamos con el agua al cuello y acabamos haciendo un bolo brutal. Sentimos que le moló mucho a toda la peña que vino a vernos y al jurado, sin conocernos.

M.: Precisamente, como íbamos con el agua al cuello, fue un poco caos. Fue el primer bolo de la banda; no nos sabíamos los temas casi. Ahora sí que estamos ready.

Este tema que acaban de sacar... ¿Es uno de los que grabaron en las sesiones de estudio del certamen?

M.: Eso es. Lo grabamos en el Guindilla, que Javi Desiderio y Jose se lo curraron un montón. Además, Fran Vivo vino a echarnos un cable con unas baterías que le dieron un rollo muy potente.

¿Qué significó el CreaMurcia para Piso Piloto como grupo? ¿Cómo se lo plantearon?

M.: Yo ya me presenté hace un par de años en solitario como Mario Cyrus. Es una oportunidad de la leche para tocar en las mejores salas de Murcia y grabar en uno de los mejores estudios. La verdad es que teníamos muchas ganas y lo aprovechamos para dar un empujón al proyecto.

Todos tienen raíces en la música, pero perfiles muy diversos..., ¿cómo se cruzan sus caminos, cómo se conocen?

—X.: Es verdad que venimos de sitios muy diferentes: yo vengo del rock y el hardcore; Mario, del rap, y Samu, de la composición de bandas sonoras a un nivel muy alto. Nos conocimos en la uni hace años y empezamos el proyecto de Pegata Vejata, con el que nos lo pasamos dabuti en su día.

M.: Dimos muchos bolos muy locos y sacamos canciones muy locas también.

¿Y cómo surge la idea de hacer un proyecto musical?

—M.: Estábamos viendo a Def Con Dos y Lendakaris Muertos y nos entraron ganas de subir y hacerlo peor que ellos.

—X.: Luego un día vimos a Samu aburrido y le dijimos que si quería apuntarse a esta vaina.

Samu: Era o eso o hacer un proyecto de vida. Somos vagos, fuimos a lo fácil.

Mario viene de otros sonidos que se enmarcan más en ese paraguas de lo ‘urbano’. Piso Piloto es punk, ¿reinventarse o morir, u opta por compaginar varios géneros?

—M.: Lo importante es que suene a caos. De la mezcla salen cosas guapas.

X.: Yo, que no he trabajado nada el rap, sí que veo nuestro estilo muy rapeado, tirando al rapcore, aunque es verdad que depende del tema... Ya lo veréis con los temas que vienen. 'Cinta deportiva' es puro R. A. P.

¿A qué artistas miran desde el balcón de ese Piso Piloto? ¿A qué suena este proyecto?

—M.: De balcón nada, Piso Piloto es un semisótano interior con nula propiedad. Pero Xuspi quiere que sonemos a Kneecap, yo quiero ser Eskorbuto –con menos obituarios en la Wikipedia, si es posible– y Samu quiere ser... ¿Leonardo Dantés?

—S.: No nos gusta encasillarnos en un estilo. Vamos variando porque nos mola experimentar e ir tocando varios palos, intentando que la gente se divierta (y también nosotros).

X.: Lo que nos mola son los sintes, la guitarra eléctrica pegona y, mientras Mario rapea un poco, yo canto más melódico. A partir de ahí, vamos encontrando estilos que nos pegan más.

Háblennos del tema con el que se estrenan, homónimo. Todo lo que sube baja menos mi alquiler: entiendo que si tratan este tema, es porque les toca y les enfada.

—M.: Estamos hartos de que a nuestra generación le tomen el pelo. Cada vez más y más alquiler, y menos opciones de cumplir con las expectativas de una vida normal para un niño de los noventa. Queremos hablar de las putadas que les han hecho a nuestra generación, y el problema de la vivienda es de los más graves, así que hemos empezado por el principio.

X.: Cada vez la barra de lo que se considera "jove"’ o "emergente" sube más. Primero fueron los veintipico; después, los 30, y el otro día vi una movida para "jóvenes emergentes de hasta 40 años". Cada vez menos jóvenes, pero más precarios. Esa es la focking realidad.

Con su último disco, Biznaga pusieron prácticamente banda sonora a las manifestaciones por la vivienda digna del pasado mes de abril. ¿Piso Piloto también tiene afán de contribuir a esta lucha?

—M.: Sí, claro. Si nuestra música puede ayudar a la lucha por la vivienda digna, lo haremos con gusto. Biznaga son unos jefes.

X.: Queremos hablar de lo que implica ser de nuestra generación, y de los problemas que nos tocan: psicólogos, compra compulsiva online, necesidad de deporte para desconectar, la criminalización y sobredimensión de la okupación para vender alarmas, etc. En Piso Piloto se va a hablar mucho de vivienda, pero no solo de eso.

¿Qué hay en el futuro de Piso Piloto? ¿En qué están centrándose ahora?

—M.: Muchos temazos. Vamos cargados y van a ir saliendo estos meses.

—X.: ¡Y queremos tocar! Estoy centradísimo en sacar un directo bestial.

S.: Yo no sé ni qué voy a cenar hoy. Y mis hijos tampoco.

Hay algún fragmento en redes de otro tema suyo, ese 'Cinta deportiva' que mencionaban antes...

M.: ¡Sí! Sale ya, y es muy cañero. Encima es mi favorito. En él hablamos de las suscripciones Prime, de consumismo extremo y sobrecarga mental. Un buen mix.

Su directo es particular, con malabares incluidos, como enseñaron en el CreaMurcia. ¿Alguna fecha pronto?

—M.: Tenemos la suerte de que Xus es un actor circense premiado a nivel nacional y la lía petarda en los escenarios. Samu, aún no sé lo que hace, pero lo debe de hacer de puta madre.

X.: Estamos planeando cositas. Si algún festi de Murcia nos quiere llamar, que sepa que estamos disponibles.