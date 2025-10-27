La Noche de los difuntos: tres propuestas para los amantes del misterio

La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Murcia acogerá, los días 27, 28 y 30 de octubre, una programación especial dedicada a la Noche de los Difuntos, con tres citas en torno al misterio, la historia negra y las leyendas locales.

El ciclo se inaugurará el lunes 27, a las 18.30 horas, con la conferencia True Crime ‘a la murciana’: asesinatos que dan para Netflix, organizada por la Universidad de Murcia. La investigadora Miriam Salinas Guirao repasará una serie de crímenes ocurridos en 1885 que conmocionaron a la Región.

El martes 28, a las 19.30 horas, será el turno de Murcia Insólita, un encuentro con el escritor Santi García, autor de Murcia Insólita y Cementerios insólitos Murcia, en conversación con Emilio Tomás, editor de La Playa de los Libros. Juntos explorarán enigmas y sucesos extraordinarios de la capital.

La programación concluirá el jueves 30, también a las 19.30 horas, con Relatos de terror para la Noche de Difuntos, coordinada por Guillermina S. Oró, del Rincón Literario, que celebrará su encuentro número 101. Participarán autores como José Emilio Iniesta, Alberto Pinazo, José Antonio Melgares, Francisco Illán y Rosario Cremades, entre otros. La entrada es gratuita hasta completar aforo.