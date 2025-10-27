La memoria, la herida y la historia, en el inicio de 'Pensamiento a escena'

El ciclo Pensamiento a Escena organizado por el área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia inicia este martes una nueva edición, en la que los participantes reflexionarán en torno a tres ejes fundamentales: la memoria, la herida y la historia. Estos tres temas surgen de la próxima representación en el Teatro Circo de Murcia de 1936, una producción del Centro Dramático Nacional.

En este primer encuentro participarán la escritora y psicoanalista Lola López Mondéjar, la socióloga Mª Dolores Frutos y el profesor de griego y latín Alfonso Rodríguez, con la moderación de Ángel Cruz, director de la Filmoteca Regional. Con entrada libre hasta completar aforo, se celebrará en el Salón de los Espejos Teatro Romea, este martes a las seis de la tarde.

Pensamiento a Escena nació en la temporada 2023–2024 "con el propósito de generar un análisis compartido de determinados espectáculos —seleccionados por su valor temático y su capacidad para suscitar debate— dentro de la programación de Teatros y Auditorios de Murcia", tal y como explican sus organizadores. A través de estas conversaciones, "abordamos cuestiones que merecen una atención especial, siempre acompañadas por textos y reflexiones que amplían su dimensión social".

El objetivo principal "es tejer vínculos entre quienes asistimos, con la sociedad y con los propios espacios escénicos, para que estos se conviertan en lugares de encuentro cotidiano y pensamiento compartido".

1936

1936, que llegará al TCM entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre con todas las entradas agotadas, es una mirada poliédrica y coral de uno de los acontecimientos históricos más significativos de la historia de España, la Guerra Civil Española. Bajo la dirección de Andrés Lima, el montaje propone una mirada teatral, pero "analítica, crítica y documental. Nuestra responsabilidad es la de reencarnar una guerra. Y una guerra no sólo es un fracaso como sociedad, sino un enorme desgarro emocional. Una guerra civil, entre hermanos, es posiblemente la peor de las guerras".

Para esta larga representación, la obra cuenta con un gran reparto de actores que, además, interpretan a los alrededor de cien personajes que pasan por el escenario. Entre otros, Antonio Durán “Morris” (Queipo de Llano, Obispo Antonio Montero, Nicolás Franco), Mamen Camacho (La Pasionaria, General Rojo, Mika Etchebéhère), Natalia Hernández (Yangüas Messía, Cardenal Gomá, Señora Guerra), María Morales (Manuel Azaña, Largo Caballero, Clara Campoamor), Paco Ochoa (Pau Casals, George Orwell, General Mola), Cristina Arias (José Antonio Primo de Rivera, Von Richthofen, Rosario La Dinamitera), Guillermo Toledo (General Yagüe, Alfonso XIII, General Miaja), Juan Vinuesa (Francisco Franco, Norman Bethune, Ramiro de Maeztu) y el Coro de Jóvenes de Madrid.