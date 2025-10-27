Ester Vallejo gana el I Premio SGAE Mari Trini para jóvenes cantautoras

La compositora e intérprete Ester Vallejo (Zaragoza, 1995) se alzó este sábado con el I Premio SGAE Mari Trini para Jóvenes Cantautoras, celebrado en el Centro Párraga de Murcia, con su tema Cantoras, una 'zamba' dedicada a las mujeres que han transmitido la música popular de generación en generación.

El certamen, impulsado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a través de su Fundación, y con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, rinde homenaje a la artista murciana Mari Trini y busca dar visibilidad a nuevas voces femeninas menores de 35 años.

Los galardones

Vallejo, que recibió el galardón de manos de Gonzalo Pérez-Miravete, hermano de Mari Trini, obtuvo el primer premio, dotado con 6.000 euros. En el palmarés la siguieron Lidia Aguilar (Madrid, 2002), con 'Todo va saliendo bien' (3.000 €); María Ruiz (Ciudad Real, 2003), con 'Tan diferente...' (1.500 €); y Bewis de la Rosa (Madrid, 1994), con 'Sola y libre' (1.200 €).

Durante el acto, el director de SGAE Zona Levante, Álvaro Oltra, destacó el objetivo del premio de "reconocer a una generación de cantautoras que recogen el testigo de Mari Trini y renuevan la canción de autor con sus propios códigos".

Por su parte, Vallejo celebró que el reconocimiento supone "un impulso enorme" y una oportunidad "para tejer redes y visibilizar el trabajo de las mujeres en la música". La artista reivindicó además la figura de Mari Trini como "una pionera que abrió caminos a quienes vinimos después".

Es una oportunidad para tejer redes y visibilizar el trabajo de las mujeres en la música Ester Vallejo — Cantautora

El jurado estuvo compuesto por Manuel Marvizón, Vicky Gastelo, Esther Zecco y los periodistas musicales Juan de Dios Rodríguez y Santiago Alcanda, quienes subrayaron la calidad y la diversidad de las propuestas finalistas.

Ester Vallejo

Vallejo, compositora, cantante y percusionista, cuenta con una trayectoria ascendente: ha publicado los discos Maremágnum (2020) y A la fresca (2024), con el que ganó los Premios de la Música Aragonesa 2025 al mejor álbum y mejor videoclip. Su música fusiona raíz y contemporaneidad, con un marcado compromiso poético y social.

La compositora y miembro del jurado, Vicky Gastelo, despidió el acto agradeciendo la interpretación de las cuatro finalistas: "Si Mari Trini hubiera escuchado cada una de las propuestas, que no se ajustaba a modas ni estereotipos, estaría muy contenta de ver la pluralidad de las composiciones presentadas".