Carlos Saiz y el equipo de ‘Lionel’ se llevan el aplauso de la Seminci

Hace un año, la Semana Internacional de Cine de Valladolid tuvo acento murciano gracias a que el prestigioso festival acogió el estreno de La mitad de Ana, el debut en la dirección de Marta Nieto. Y, este año, la Seminci ha vuelto a ceder su pantalla a uno de los nuestros; en concreto, a otro debutante: Carlos Saiz. Y, como aquella vez, el público pucelano correspondió con aplausos en la que fue la primera proyección pública –y casi que privada– de Lionel.

Ya lo decía el propio Saiz hace unas semanas en una entrevista para La Opinión, con motivo del anuncio: Valladolid sería el lugar en el que equipo y actores podrían ver la película terminada por primera vez. «Quedamos en verla todos juntos antes del estreno, pero al final hemos decidido que ese primer visionado sea allí. Creo que, de este modo, vamos a sentirnos todos muy arropados y no con esta cosa de estar desubicados en un gran festival», señalaba entonces el murciano. Pues bien, dicho y hecho.

De hecho, el director se presentó incluso ante la prensa junto a sus tres protagonistas: Lionel Corral, su hermana Alicia y su padre, también Lionel, de los que si dijéramos que se interpretan a sí mismos en el filme de Saiz estaríamos incurriendo en el error. Porque eso no ha sido exactamente así: ellos no han ‘hecho de’, sino que, simplemente, ‘han sido’. O eso es al menos lo que ha intentado el director. Eso sí: tampoco hablamos de un documental.

Una road movie particular

Sobre el papel, Lionel es una road movie que tiene lugar entre Murcia y Marsella y que sintetiza en cien minutos un total de cuarenta y cinco días de rodaje con grabaciones continuas. En concreto, la película –que recoge el testigo del corto La hoguera (2020)– narra la convivencia de Lionel padre e hijo, dos personajes opuestos que se encuentran y desencuentran mientras viajan a Francia para buscar a su hermana Alicia, un trayecto en el que ajustarán cuentas emocionales y donde destaca la naturalidad de las interpretaciones, quizá o a pesar de que hablamos de actores no profesionales.

«Teníamos un guion clásico de ficción, pero nunca se les entregó», recordó este lunes en Valladolid el joven cineasta, que prácticamente se ha colado con su cámara como un polizón en el coche de los Corral. «La idea de que fuera un viaje me parecía muy oportuna porque la energía de un rodaje es muy similar y además me permitía incluirlo en la estructura de la película», añadió el director al término de la proyección.

Los 'actores'

Para Lionel Corral, hijo, el trabajo previo de La hoguera hizo que rodar esta película fuera mucho más fácil, ya que las «pautas claras» del director y la propia interacción entre los miembros de esta familia metida a actores les dio alas para «ir volando constantemente». Por su parte, Lionel padre, de origen francés, bromeó durante la rueda de prensa con que él solo ha tenido que hacer de sí mismo y aseguró que no le ha molestado nada, ni el viaje ni las cámaras, aunque ha reconocido que Saiz les ha metido «mucha marcha» con algunas escenas. Y mientras, Alicia, la hermana, desveló que el equipo de grabación llegó «de golpe» a su casa en Francia, aunque aseguró haber disfrutado mucho la experiencia.

Otro de los elementos importantes de esta cinta es la banda sonora, que parte de los gustos personales de los protagonistas y que cambia o se transforma con el paisaje: por ejemplo, mientras están en la costa suenan más los temas con los que se identifica al hijo y, al cruzar los Pirineos, la música acerca al espectador hacia su progenitor.

Por otro lado, Saiz explicó que, más allá de las dificultades propias del género –con un rodaje en movimiento y que se tenía que filmar en orden cronológico–, los productores han incidido en que, por coherencia con las actuaciones y la narración, no podía grabar el principio y el final en Murcia. Aun así, y aunque hablamos de una película universal por los temas que trata, el joven realizador se ha mostrado en todo momento muy cerca de su tierra, casi desde la presentación del proyecto, que tuvo lugar en la Filmoteca regional en junio del año pasado coincidiendo con el inicio del rodaje.