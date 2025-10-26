Xuxurlaka: "La música es un lenguaje universal: lo importante es sentirla y disfrutarla"

Hoy regresa el ciclo ‘Conciertos sentidos’ al Museo de la Música Étnica de Barranda, colección Blanco-Fadol, en su penúltima cita de la temporada 2025, y lo hace con el dúo que llega desde Vitoria Xuxurlaka, quienes nos acercarán la tradición de las tierras celtas de Irlanda de la mano de instrumentos mágicos. Además de descubrir los paisajes sonoros de Irlanda en toda su plenitud, también nos llevarán de viaje hasta Euskadi, haciendo parada en otras tierras como Galicia, Escocia o Castilla.

Hablamos de un dúo de arpa y la uilleann pipe o gaita irlandesa, donde vamos a descubrir un viaje sonoro que nos llevará por Euskadi, pero también nos adentrará en las tierras celtas de Irlanda.

Tenemos una referencia que es el artista irlandés Turlough O’Carolan, que vivió entre 1670 y 1738 en Irlanda, y que fue el que originó que el arpa sea el instrumento nacional de ese país con un repertorio muy extenso. A mí siempre me ha gustado mucho el arpa y he tocado desde hace muchos años el uilleann pipe, así que fue dar con Ainara, que tocaba el arpa, y pensábamos que teníamos que hacer algo juntos, porque nos gustaban mucho las combinaciones de estos dos instrumentos. Será un viaje por el repertorio de O’Carolan, pero luego vamos a ir tocando música de Euskadi, de Castilla, así como de Galicia y alguna sorpresilla más que aparecerá durante el concierto.

¿Qué diferencias hay con la gaita española?

Son instrumentos de doble caña, como todas las gaitas que hay en Europa; lo único que la gaita irlandesa es más tardía y evolucionada. Tiene casi una tesitura de dos octavas, cuando las gaitas medievales y más antiguas tienen una octava, llegando a octava y media forzando un poco. También tiene unos sonidos más graves que lo acompañan y luego también tiene un acompañamiento melódico con unas llaves, que tiene en el lateral y con las cuales se pueden hacer unas armonías muy básicas, que también son muy típicas de Irlanda. El sonido es mucho más bajo y dulce que, por ejemplo, el de la gaita escocesa o la gallega.

¿Cómo nace el grupo?, ¿ cuáles son sus orígenes?

Desde siempre me ha gustado mucho el sonido de la gaita irlandesa, que descubrí por primera vez en un disco de Mark Knopfler; también me gustaba escuchar música de las películas de ese estilo. También descubrí a un gaitero que lo acompañaba, Mike McGoldrick. Antes era más complicado, no es como ahora, que con las plataformas digitales nos llega mucha información. Así que al final me compré una gaita en Irlanda y comencé a tocar. Luego, con los años, me di cuenta de que me gustaba mucho cómo quedaba el sonido de esta gaita junto con el arpa; fue cuando empecé a buscar un arpista y resulta que Ainara era casi vecina mía, así que lo tuvimos fácil para juntarnos y empezar a preparar el repertorio.

Un viaje sonoro que detrás lleva también un proceso de investigación.

Nosotros llevamos bastantes años tocando este tipo de música, y con el paso del tiempo hemos ido seleccionando aquellas melodías que más nos gustaban de O’Carolan, así como otras melodías populares de Irlanda, muchas de ellas de autores no conocidos, ya que en esas tierras tienen una cultura musical muy rica. Con el paso del tiempo te das cuenta de que hay muchas similitudes de los ritmos con las músicas que se tocan en la península; lo que nos dice es que la música siempre ha estado viva y ha viajado por multitud de países, ya desde la Edad Media, no solo ahora que tenemos YouTube y un montón de facilidades para escuchar otras músicas o para aprender un instrumento. Ya desde la edad Media se movía la gente y hay muchas similitudes, incluso melodías que viajaron con el comercio y al final se quedaron aquí.

Además de cómo son capaces de fusionarse con otras músicas propias del lugar...

Creo que la música es un lenguaje universal y es fácil buscar similitudes y maneras de encajar unas músicas con otras. Al final son melodías tradicionales, que suelen ser sencillas y que poseen una gran armonía, y eso es lo que hace que lleguen más a la gente; es más sencillo de disfrutar y de escuchar, que, al fin y al cabo, además de toda la cultura, el bagaje y la historia que lleva detrás, la música es para escucharla y disfrutarla y, al final, te gusta o no te gusta, o te llega o no te llega. Lo principal que tiene la música es disfrutarla, sentirla y vivirla.

¿Por qué momento pasa la música tradicional en Euskadi?

Pasa por un momento bueno, porque nosotros además de tocar, también organizamos un festival de música folk por Vitoria, y prueba de que va bien es que todos los años tenemos presentaciones de discos, tanto de gente de Euskadi, como gente de Castilla, Extremadura o Málaga. Creo que está despertando la inquietud en mucha gente joven, que está creando grupos que trabajan en recuperar melodías antiguas y renovarlas para que suenen más actuales. Algo que es bueno para todos , que mantengamos nuestra historia musical viva para que no se pierda. Esa es la esencia del folk, actualizar la música más tradicional llevándola a un terreno más de nuestros días.

¿Es importante que se siga apostando por el folk?

Es muy importante; he visto la programación de este año del FolkFest Región de Murcia y dan muchas ganas de pasarse por allí, porque hay unos grupos que son la leche. Es una gozada que se hagan festivales con este nivel y con una trayectoria larga en un montón de sitios; me parece estupendo, ya que cuantos más festivales de música tengamos, ayuda a que el folk se mantenga, se sigan sacando discos y se mantenga el legado vivo.

Próximos proyectos.

Desde Xuxurlaka tenemos un repertorio de música tradicional y ahora estamos recopilando música tradicional en el cine; estamos inmersos en la preparación de un repertorio de este tipo de canciones que se han tocado en multitud de películas. Porque la gaita irlandesa no te puede sonar nada, pero la has escuchado en películas como Titanic o en Braveheart que, aunque la historia es de un guerrero escocés, la gaita que suene es irlandesa. Luego tenemos otro proyecto, que quizás hoy demos alguna pincelada de acompañar estas músicas con imágenes y con videos. n