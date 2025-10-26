Alicia Nicolás: "Creo firmemente en la transformación y reutilización de prendas"

¿Quién es Alicia cuando no hay cámara, ni trucos, ni looks virales de por medio?

Una mujer muy sencilla, maniática de muchas manías. Empática, hoy muy concienciada con el medio ambiente y obsesionada con frenar la fast fashion. Soy madre, siempre pendiente de mis hijos, que ya son mayores (21 y 17 años), e inquieta buscavidas.

Eres diseñadora de moda y marketing, y hoy cuentas con más de 360.000 seguidores. ¿En qué momento sentiste que esto ya no era un hobby, sino una profesión a tiempo completo?

Cuando vi que muchas seguidoras me escriben para decirme que habían puesto en práctica mis trucos para vestirse con mis ideas. En ese momento supe que no podía dejarlas tiradas, especialmente a las que más lo necesitaban. Dedico entre 40 y 60 minutos a grabar un vídeo, y todavía más tiempo a la edición.

Tus vídeos tienen una fórmula muy tuya: breves, útiles y con gancho. ¿Cuál dirías que es el secreto para convertir un simple ‘tip’ en un contenido viral?

El secreto para mí es ser yo misma. Mis trucos son rápidos y nerviosos, como yo. Busco ideas simples, que cualquiera pueda hacer en casa sin complicaciones. Bastante enredo tenemos ya en la vida.

En redes parece todo fácil, pero detrás hay mucho trabajo. ¿Cuánto hay de improvisación y cuánto de estrategia en tu día a día como creadora?

Hay mucho más trabajo del que la gente imagina. Ahora está la inteligencia artificial, pero no la uso mucho porque me roba creatividad, la que nace verdaderamente de mi cabeza. También hay bastante improvisación, por falta de tiempo. Quiero hacerlo todo. Y, a mis casi 50 años, no quiero perderme nada. De hecho, me he matriculado en un módulo superior de marketing y publicidad.

Alicia Nicolás. / L. O.

Has conseguido que miles de personas te sigan. ¿Qué mensaje intentas transmitir más allá de la ropa y los trucos de estilo?

Conciencia. Que la vida es corta y hay que cuidarla y cuidarte. Y con eso me refiero también al reciclaje del tejido. Hay miles de vidas en juego cada vez que se fabrica una colección de color negro o tejano, que son los más contaminantes. Imagínate que tu hijo tuviera que trabajar haciendo tejanos con una pistola de arena —prohibida en Europa— que enferma a quien la usa por un salario simbólico. Eso lo enseño en mis trucos y en mis historias, y creo que ahí está la conexión entre la pantalla y la realidad humana.

¿Cuál dirías que es el error de moda más común que cometemos las mujeres?

No ser únicas e irrepetibles. Copiamos los looks unas de otras, pudiendo ser originales y auténticas cada una de nosotras.

Murcia es tu base de inspiración. ¿Qué tiene esta tierra que se cuela también en tu estilo y en tus vídeos?

El sol y el buen tiempo. Casi siempre puedo grabar en sandalias y hacer historias en pleno contacto con la naturaleza. En otras ciudades más al norte no podría, y eso me encanta. Tengo mucha suerte.

¿Crees que los murcianos tienen estilo propio o aún nos queda mucho por atrevernos?

Lo tienen. Solo hay que pasear por el centro y ver que la mayoría piensa en cómo vestirse antes de salir de casa.

Si tuvieras que definir el «estilo murciano» en tres palabras, ¿cuáles serían?

Como dicen en la tierra de mi suegra: los murcianos son pijoteros, estilosos y elegantes. Por ahí siempre oigo que aquí nos arreglamos bien, y opino lo mismo.

En un mundo donde todo se copia, ¿te han plagiado algún truco o idea? ¿Cómo llevas eso de ver tus ‘tips’ replicados por otros perfiles?

Sí, incluso con el mismo texto, narración y énfasis que el mío. Pedí con educación que al menos copiaran, pero que no plagiaran.

¿Qué tendencia te tiene ya saturada y cuál crees que ha llegado para quedarse?

Me satura cierto animal print, que cada temporada intenta volver a nuestros armarios. Si eliges bien una prenda, la tienes para siempre, sin necesidad de malgastarla. Y para quedarse, el tejano. Siempre ha sido un icono y en los últimos años pisa más fuerte que nunca. Puedes tener cientos de prendas tejanas y nunca son suficientes. Por eso insisto tanto en su reciclaje: ¿sabías que para fabricar un solo pantalón vaquero se necesitan unos 10.000 litros de agua?

En tu perfil todo es moda y armonía, pero también has compartido algún episodio de ‘hate’. ¿Con qué se suelen meter? ¿Cómo lo gestionas?

Con mis pies. Me han llegado a decir que, para tenerlos como yo, mejor cortarlos. Con mi boca, por sacar la lengua, por los dientes... y hasta con mi postura ladeada. Al principio me afectaba, tanto que llegué a ponerme aparato dental para corregir. Pero hoy lo llevo con humor y agradecimiento: mi mordida ha mejorado y he ganado salud. Mis pies están operados dos veces, por eso tienen ese aspecto. Mi postura se debe a un glaucoma congénito muy fuerte, pero lo llevo con calma. Una pantalla nos separa de la educación, y eso hace que algunos ‘haters’ crean que tienen poder. En realidad, es su baja autoestima la que no les deja ver más allá.

¿Qué no veríamos nunca en tu perfil, aunque garantizara millones de visualizaciones?

Alcohol. Una marca muy conocida quiso que promocionara su ginebra rosa y dije radicalmente no. Llegaron a enviarme botellas y regalos hasta tres veces, pero los tiré. En mi familia ha habido problemas con el alcohol y no soporto la idea de frivolizar con algo así.

Y si mañana se apagan todas las redes... ¿cómo seguirías inspirando a las mujeres con tu pasión por la moda?

En la calle, en el gimnasio, desde casa, incluso por Vinted. Cuando vendo algo en mi armario, lo presento como si fuera lo mejor del mundo, bien conjuntado. Creo en el consumo circular de la moda. Hay chicas que me escriben dándome las gracias por atreverse a comprar en mercadillos de segunda mano, y eso me encanta. En Murcia hay muchísimos; en otras provincias apenas existen. Hace poco fui a una boda con un look reciclado, inspirado en el barroco, con prendas de distintas épocas y estilos. Y lo publiqué sin apuro alguno, aunque fuera una boda importante. Creo firmemente en la transformación y reutilización de prendas, en el estilo propio y en no caer en la fast fashion. Aunque las redes desaparecieran, seguiría dando ejemplo.