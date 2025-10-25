"El melodrama me aburre, así que a veces tiro de ironía para contar algo tal vez no tan gracioso"

Límites (2025) es el séptimo álbum de estudio de Joaquín Talismán y el tercero que graba junto a Los Chamanes: Carlos Campoy (teclados), Román García (bajo y coros), Sergio Bernal (batería) y Pedro Casanova (guitarra y coros). Diez canciones muy eléctricas y de sonido poderoso componen este ambicioso disco de rock lleno de ingenio que destaca por su sinceridad y auténtica ternura, con una mirada de perplejidad ante aquellos que solo aportan dolor al mundo.

Producido por el propio Talismán, el álbum es un trabajo participativo –algo poco habitual en su trayectoria–, grabado entre 2022 y 2025 en varios estudios (Madreselva, Arde el Arte, MIA Estudios y Ensayos Underground). El resultado es de una gran calidez, una narración efervescente y reflexiva donde Talismán transforma el dolor en belleza espiritual. Límites, publicado bajo su sello, Perdición, está disponible en formato físico (CD) y en todas las plataformas digitales desde ayer. Su estreno oficial en directo será hoy en el festival Caravaca Power Pop.

¿Cómo estás aquí y ahora, Joaquín? Has colgado el nuevo disco en Bandcamp, adelantándote a la edición física. ¿Qué feedback estás recibiendo?

Contento, retomando la vida normal. Terminar un disco es algo así como abrir la escotilla de un submarino y salir de nuevo al exterior. Brilla el sol, y el mundo continúa ahí para disfrutarlo y disfrutar tocando las nuevas canciones. No es que estuviera muy lejos, pero estaba en otra parte. Ahora estoy de vuelta con un disquito nuevo bajo el brazo. Aún es pronto, pero parece que está gustando y sorprendiendo a partes iguales, algo que me hace sentir bien; quería salirme un poco de lo esperado.

¿Es importante para ti el formato físico?

Es bonito y cómodo en muchas ocasiones, sobre todo para gente como yo a la que le gusta escuchar los discos completos. Supone un gasto adicional (hay que fabricarlos), pero mientras haya quien lo quiera, hay que dárselo.

¿Desde cuándo no grababas con Los Chamanes? ¿Por qué has decidido recuperar el nombre para este disco? ¿Cómo funciona la química y el proceso creativo con ellos?

Los Chamanes, en mayor o menor medida, siempre participan en mis discos, también en los que hago en solitario, aunque en esos aparezcan en menos ocasiones, pero siempre están ahí. Para mí, la diferencia es algo más conceptual. Joaquín Talismán y Los Chamanes es un grupo de rock, y los discos que se publican con ese nombre son discos de rock. En los que saco en solitario me dejo llevar por la apetencia, sin fijarme demasiado en si encaja o no con una trayectoria.

¿Hay un reparto de roles claro en la composición o en la producción?

Límites ha sido, a nivel compositivo, bastante participativo para lo habitual. Tres de las canciones (Aquella vez, Aquí y ahora y Caos particular) tienen letra compartida por Román y yo. La música de En un segundo es de Pedro Casanova, y la letra mía. El resto son mías. Ha sido genial poder trabajar con ellos componiendo a medias; te lleva a lugares a los que tal vez no habrías llegado solo. Habrías llegado a otro sitio, pero no a ese. Ese te lo habrías perdido. La producción, desde hace mucho, es cosa mía, suelo tener claro lo que voy buscando a medida que avanza el disco.

Este lo has grabado en varios estudios, entre 2022 y 2025. ¿Necesitabas algo que no tenías en tu estudio casero? Tener el estudio en casa te permitirá no tener límites, en el tiempo al menos.

En casa puedo grabar guitarras, voces y teclados (si no hay Leslie o piano real). Las baterías y los bajos los suelo grabar en otros estudios o lugares que permitan el despliegue necesario. Ciertamente, tener un pequeño estudio en casa te permite experimentar tranquilamente, algo que no te puedes permitir en otro sitio a no ser que cuentes con un presupuesto grande, y ese no es mi caso.

¿Qué sonido querías mostrar, y cómo fue materializarlo?

Límites es, a propósito, un disco bastante variopinto en cuanto a sonoridades. En Aquella vez, Límites e incluso Plan B, buscaba un sonido que fuera a un tiempo orgánico y un poco artificial. El plástico me gusta y me divierte en el rock, tanto como la naturalidad, y no quiero elegir entre una cosa y otra. Por otra parte, canciones como Ella y él y En un segundo piden toda la naturalidad posible, y es lo que hay que darles.

¿Hay un concepto temático detrás del título del álbum? ¿Qué tipo de ‘límites’ explora la obra: personales, sociales, creativos, musicales? ¿Qué límites no te van?

Tiene varias lecturas: por un lado, hemos buscado puntos extremos, las posibles fronteras que enmarcan el sonido actual del grupo, tal vez muy lejos unas de otras. Ella y él es una canción muy distinta a Límites en muchos aspectos. Y se insiste en que son fronteras siempre franqueables. Por otro lado, la propia Límites es una declaración de intenciones. «Oye, no estoy aquí para hacer lo que esperas de mi». A veces ocurre que alguien se hace con el tiempo una idea sobre ti, y espera que tus acciones en la vida se amolden siempre a esa idea. Y si no te amoldas hay penalización. Esa canción habla del empeño por desprenderte de esas cadenas.

¿Este es el disco con el que más libres os habéis sentido estilísticamente hablando?

Sí, al menos yo; de hecho esa ha sido una de las ideas de base.

¿Cómo has trabajado la composición? ¿De qué hablan las canciones de Límites? ¿Cómo visualizas su idea global, cuándo hace click tu cerebro?

Hay canciones que viven por sí mismas. Es el caso de Ella y él: habla sobre el mito del amor perfecto, nadie lo ha encontrado, pero todos sabemos que merece la pena perseguirlo. A partir de escribir la letra de Límites atisbé una dirección para el nuevo disco. La participación de todo el grupo ha sido fundamental para ir dándole forma al sonido.

Diez canciones (5+5), como lo habitual en los discos de vinilo de toda la vida. ¿Haces los discos a la vieja usanza, pensando que hay un alto porcentaje de gente que sigue escuchando los discos completos? ¿Qué buscas transmitir con este?

La lógica (o ilógica) que aplico es la siguiente: soy un tío bastante normal; debe, entonces, haber muchas y muchos otros como yo. A mí me gusta escuchar los discos completos, luego debe haber otras y muchos otros a quienes también les guste hacerlo. Creo que la idea que sobrevuela todo el disco es: «No te dejes atrapar por lo que otros piensan de ti».

¿La música puede ser una herramienta de aceptación y sanación personal? ¿O, al menos, lo ha sido para ti?

La música sana y, además, en ocasiones, es una tabla de salvación para un músico. Para mí lo ha sido a veces.

¿Cuánto ha influido tu experiencia personal a la hora de escribir estas canciones?

Si quieres que una canción sea creíble, no te queda otra que poner algo de tu vida en ella. Si simulas, no cuela, no me preguntes por qué.

¿Qué importancia tienen el humor y la ironía en tu forma de escribir?

El melodrama me aburre, así que a veces tiro de humor o ironía para contar algo tal vez no tan gracioso.

¿Qué referencias te han inspirado a nivel visual o narrativo?

Tengo 60 años; las influencias las llevo ya grabadas en el subconsciente, se han ido apilando por ahí con el tiempo, y salen casi sin darme cuenta por aquí o por allá. A la hora de la portada, sentí que no me apetecía una portada de rock clásica para este disco. Las portadas con diseños tipográficos siempre me han gustado, así que tiramos por ahí.

En Alguien como tú parece que quieres dejar algo claro desde el principio. Me recuerda a Algo personal de Serrat, en la que dice aquello de «entre esos tipos y yo hay algo personal».

Pues… sí, algo así. Es que no puedo con algunos. Lo que también me sorprende a veces es que después de ¿cuánto? ¿6.000 años de desarrollo de la civilización? ¿Cómo es posible que haya tanto majadero dirigiendo los destinos de millones de personas? Tampoco estamos exentos de culpa, tal vez algo hemos olvidado hacer o mejorar por el camino. O tal vez a la humanidad siempre le vaya a ir así…, al estilo de la humanidad. Igual es algo estadístico, nace un millón de personas, y en el paquete va un genio, tres psicópatas, varios miles de mangantes..., y luego el resto buena gente. Igual no tenemos arreglo, vete a saber.

El disco se cierra con Caos particular, que parece trasladar el mensaje de no mirar atrás. ¿Qué has querido indicar con ese cierre?

A veces, seguir tu camino pese a las ideas sobre ti que tienen otros no sale gratis.